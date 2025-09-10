本拠地ロッキーズ戦

9日（日本時間10日）に行われた米大リーグ・ドジャースの本拠地ロッキーズ戦に、韓国の5人組K-POPガールズグループ「LE SSERAFIM」のメンバーであるSAKURAこと宮脇咲良とウンチェが現れた。山本由伸投手とも対面。試合前に交流を交わした場面に、日本人ファンは「共演やばすぎる」と熱い視線を送った。

試合前の球場裏で、日本でも人気を誇る「LE SSERAFIM」のメンバー2人と対面した山本。「よろしくお願いします」と挨拶し、丁寧に両手で握手を交わした。アルバムとグッズを渡された山本は、その御礼と言わんばかりに、2人が着ていたドジャースのシャツにペンを走らせ、サインを記していた。

球団の公式TikTokが、実際の映像を公開。コメント欄には、日本人ファンから「最高すぎる」「共演やばすぎる」「LE SSERAFIMのサクラちゃん＆ウンチェちゃんとドジャースの山本由伸選手のコラボ最強すぎる」などと書き込まれ、アイドルと対面した山本に反響が寄せられていた。

西地区首位を走るドジャースは、最下位ロッキーズに7-2で勝利。「1番・DH」で先発した大谷翔平投手は、4点リードで迎えた5回の第3打席で適時打を放つなど、3打数1安打1打点、1盗塁をマークし、白星に貢献した。



（THE ANSWER編集部）