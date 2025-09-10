日本が全勝でスーパーラウンドへ

野球の国際大会「ラグザス presents 第32回 WBSC U-18野球ワールドカップ」は9日、沖縄県那覇市の沖縄セルラースタジアム那覇などでオープニングラウンドの5日目を行った。日本代表はプエルトリコを3-0で下し、A組を5戦全勝の首位でスーパーラウンドへ進む。この日、2回に先制点を挙げたのは日本お得意の相手のスキを突く走塁。ファンから「これが日本の野球よね」と称賛を受けた。

両軍無得点の2回、日本は2死二塁で「9番・右翼」の坂本慎太郎（関東第一3年）が打席に立った。「サードが下がっていたので…」と、三塁手の前に狙い通りのセーフティバントを決めて一塁を駆け抜けると、すぐにがら空きの二塁が目に入った。

「塁も空いていたし、次へ進むのは徹底してきたことなので」

一目散に二塁へ向かうと、プエルトリコの内野陣は慌てて二塁へ。これを見た走者の横山悠（山梨学院3年）はスルスルと三塁ベースからスタートし、まんまと本塁を陥れた。球審のセーフのジェスチャーに、プエルトリコはグラウンド上の選手もベンチもぼう然。日本が試合の流れをつかんだ瞬間だった。

世界野球ソフトボール連盟（WBSC）公式Xが実際のシーンを動画で公開。日本のファンからは「これが日本の野球よね。いや、高校野球よね」「バッターランナーも凄いけど、2塁ランナーもすごいわ」「野球特に高校野球、アマ野球のこういうところ本当に好き」「野球が上手いってこーゆー事を言うんだなって思った」と称賛されていた。



（THE ANSWER編集部）