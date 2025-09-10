子猫が静かになり様子を見に行くと…？静かに訴える子猫が可愛いと反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は103万回を超え「こんなはずじゃにゃかった……ってやつですね笑」「途方に暮れてる感がなんとも可愛い」「この可愛い毛玉はなんですかwww」といったコメントが集まっています。

【動画：『静かになった子猫』が心配になり様子を見に行った結果…】

困り果てる子猫

TikTokアカウント「ゆぱちる」に投稿されたのは、ピンチの子猫。飼い主さんが、子猫たちが静かにしていることに気づいたそうです。人間の子供が騒いでいたのに静かになると心配になりますよね。飼い主さんも生後2ヵ月の子猫たちが静かになったことが心配で様子を見に行ったそうです。

すると、子猫たちがいるサークルの真ん中に置かれた爪とぎポールの上に子猫のゆぱちゃんが乗っていたのだそう。ゆぱちゃんは、爪とぎポールの上から降りられなくなり、固まっていたそうです。困りながらも耐えている姿が可愛いゆぱちゃんでした。

降りられるようになったけど…

動画では降りられなかったゆぱちゃんですが、しばらくして降りられるようになったそうです。猫は飛び乗ったり、飛び降りたりするのが得意ですが、ゆぱちゃんは爪とぎポールにつかまりながらおしりから降りていたそうです。安全に降りるための賢い方法ですね。

双子の妹猫との楽しい暮らし

現在のゆぱちゃんは成長しておとなになっています。双子の妹のちるちゃんと仲良く暮らしているそうです。同じポーズでくつろいだり、同じタイミングで毛づくろいをしたりするのだそう。おっとりした姿で見ている人を癒やすゆぱちゃんでした。

投稿には「子猫ちゃんは自分の気分の赴くまま後先考えず行動するから可愛いんだよね」「降りられなくなっちゃったのかわいそうだけどかわいいねえ」「｢あの…えっと…たしゅけて…くだしゃ…｣って感じですね」といったコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「ゆぱちる」では、ゆぱちゃんとちるちゃんの日常が投稿されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント「ゆぱちる」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。