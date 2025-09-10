eスポーツチーム「La VISION。」に所属するグラビアアイドルの麻倉瑞季（23）がこのほど、「週刊 SPA!」（扶桑社）2025年9月9日発売号に登場。金髪での大胆グラビアを披露した。



【写真】自慢の“I”ボディ！圧巻のボリューム

麻倉は同誌の人気グラビア企画「美女地図」に登場。グラマラスボディが際立つマイクロビキニを着用し、圧巻のスタイルを見せつけた。表題は「Iカップ肉感ボディ」と付けられ、担当者は「大きな胸に闘志を抱き、コマンド入力。放て、ガード不能のSEXY波動拳！」と告知していた。



自身のX（旧ツイッター）では「9/9(火)発売の週刊SPA！さんにて2度目の登場をさせていただいております……！」とアピール。 自身初の「金髪グラビア」であることも明かし、「是非ゲットしてくださいね！」と呼びかけていた。ファンからは「可愛さ大爆発」「バイキングでたらふく食べるより満足感ある」と絶賛を得ていた。



なお同号には麻倉の他にも、プロ雀士の岡田紗佳や、人気グラビアアイドルの白川愛梨、紅羽りおの大胆グラビアも掲載されている。



◆麻倉瑞季（あさくら・みずき）2002年、長崎県生まれ。22年に「ミスマガジン 2022」でミスヤングマガジンを受賞。今年、eスポーツチーム「La VISION。」に加入したことで話題になった。



（よろず～ニュース編集部）