“ネトフリ恋リア”同窓会開催 今後のラインアップも発表 『ラヴ上等』『ボーイフレンド2』『あいの里3』配信へ
『ネトフリ恋愛リアリティショー 合同同窓会』が、きょう10日にNetflix公式YouTubeで生配信された。配信後には、公式SNSを通じ、今後のラインアップが発表された。
【写真あり】ダイ＆シュンカップルの軌跡…本編カット
生配信のMCは、ベッキー、徳井義実、令和ロマンが務め、Netflixリアリティシリーズ「あいの里 」シーズン1、Netflixリアリティシリーズ『ボーイフレンド』シーズン1、Netflixリアリティシリーズ『オフライン ラブ』の出演者32人が集合。各作品を振り返りつつ、近況を報告し合った。
配信直後には、公式SNSで今後の配信ラインアップも発表された。Netflixリアリティシリーズ『ラヴ上等』は12月配信開始が決定。Netflixリアリティシリーズ『ボーイフレンド』シーズン2は、2026年1月配信開始となり、MEGUMI、ホラン千秋、青山テルマ、ドリアン・ロロブリジーダ、徳井義実がスタジオMCを務める。
また、Netflixリアリティシリーズ『あいの里』シーズン3 は、2026年配信開始となり、田村淳とベッキーがスタジオMCを務める。
