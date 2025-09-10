CBCの友廣南実アナウンサーが10日までに、自身のインスタグラムを更新。24歳の誕生日を迎えたことを報告した。

白のトップス姿でバースデープレートを前にほほ笑むショットを公開。「本日、24歳の誕生日を迎えました メッセージをくださった方、ありがとうございます」と感謝をつづった。

「そんな今日は4時30分に起きて自転車旅のロケでした」といい、「誕生日に、早朝から自転車で、急な長い登り坂を漕ぐ人は私だけだろう！と思いながら、全力で頑張ってきました きっと、一生の思い出に残る誕生日です！笑」とコメントした。

「これからも、一つ一つの仕事と丁寧に全力で向き合います。引き続き、24歳の私もよろしくお願いいたします！」と意気込んだ。

この投稿にフォロワーからは「お誕生日おめでとうございます」「南実ちゃんお誕生日おめでとう」「お誕生日おめでとう〜！素敵な大人の女性になってね」などの祝福のコメントが寄せられている。

友廣アナは同大出身、24年入社。2年次には「ミス同志社2021」グランプリを受賞。大学時代に8度目の受験で気象予報士の資格を取得し、ABCテレビ「newsおかえり」のお天気キャスターを務めた。