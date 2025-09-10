イトコが死に、ひとり残された子。引き取ると言う男性に対して妻は…／Untitled Flowers
『Untitled Flowers 〜卵を産まないわたしたち〜』（ISAKA/KADOKAWA）第3回【全10回】
ひとつ屋根の下、美和と茜のふたりの暮らしに新しく加わったのは――。不妊の診断を受け、結婚や出産の道を歩まずに35歳を迎えた美和。亡き祖父母が遺した古い一軒家で、友人のトランスジェンダー女性・茜と静かに暮らしていた。そんなある日、美和は母からの電話で、イトコの訃報を受ける。葬儀の席で出会ったのは、ひとり残された幼い子ども・杏だった。誰が引き取るのかで親族が揉めるなか、美和は杏を迎え入れることを決意する。美和と茜と杏の3人が家族として生活する日々を描く『Untitled Flowers 〜卵を産まないわたしたち〜』をお楽しみください。
