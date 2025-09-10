“玄関に立つ赤い人”の怪異の正体はストーカー？ 都市伝説はすべて科学的に解明できるというが…／【閲覧注異】
『【閲覧注異】』（阿鬼乱太：原作・構成、DAY WALKER：漫画/秋田書店）第4回【全6回】
【漫画】『【閲覧注異】』を第1回から読む
「都市伝説」や「心霊現象」など不可解現象のウラに潜む真相を、編集部が徹底調査から精密分析。編集部には、続々と不可解現象に関する情報が寄せられ、担当編集者たちは証言をもとに分析を進めていくが…？ その驚愕の結果をコミック形式で詳細にレポートする、渾身のグラフィック・ドキュメント『【閲覧注異】』を好評につき再掲載！ 戦慄のリアル実話ホラー第1巻から、厳選した3つのエピソードをご紹介します。
【漫画】『【閲覧注異】』を第1回から読む
「都市伝説」や「心霊現象」など不可解現象のウラに潜む真相を、編集部が徹底調査から精密分析。編集部には、続々と不可解現象に関する情報が寄せられ、担当編集者たちは証言をもとに分析を進めていくが…？ その驚愕の結果をコミック形式で詳細にレポートする、渾身のグラフィック・ドキュメント『【閲覧注異】』を好評につき再掲載！ 戦慄のリアル実話ホラー第1巻から、厳選した3つのエピソードをご紹介します。