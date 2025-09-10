タレント・スマイリーキクチ（53）が10日に自身のX（旧ツイッター）を更新。高校野球の今夏甲子園大会を出場辞退した広陵（広島）をめぐる問題について言及した。

同校で1月に起きた部内暴力について、加害生徒とされている3年生部員1人が10日、SNS上の投稿で名誉を傷つけられたとし、名誉毀損（きそん）罪で複数の人物を刑事告訴した。被告訴人には被害生徒の親権者とみられる者、告訴人を誹謗（ひぼう）中傷した者が含まれる。

同部では1月、告訴人を含む3年生部員が下級生1人に暴行や暴言を働く不祥事が発生し、被害部員は転校を決断した。その被害部員の親権者とみられる者が今夏甲子園大会直前に「合計100発を超えるような集団暴行」などと投稿。「SNS拡散に向けて動き出した」とも記し、部内情報を第三者に提供して情報拡散を画策した疑いがもたれている。

この件について、キクチは「ネットに加害者だと名前や個人情報を晒す行為は、結果的に最初の暴力事案が裁判になった際に誹謗中傷は社会的制裁と判断されて被害者が不利になる。加害者を被害者にしてはいけないと何度も警告したのに。無関係者が無責任に晒す行為が正義感？正義は弱い立場の人を守るためで晒しや中傷、脅迫は犯罪」とコメントしていた。