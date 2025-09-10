【国際親善試合】アメリカ代表 2ー0 日本代表（日本時間9月10日／Lower.com フィールド）

【映像】衝撃の3連続ビッグセーブ

日本代表GK大迫敬介が衝撃の3連続セーブを見せた。試合を通して好セーブを連発した大迫にファンたちが称賛のコメントを送っている。

日本代表は日本時間9月10日、アメリカ遠征の第2戦でアメリカ代表と対戦。メキシコ代表戦から中2日のハードスケジュールのため先発11人を入れ替えて臨んだが、ゴールを奪えずに0ー2の敗戦となった。

メキシコ代表戦でゴールを守った鈴木彩艶に代わってスタメンに名を連ねたのは、サンフレッチェ広島の守護神・大迫敬介。18分には大ピンチを凌ぐスーパープレーを見せた。

中盤の底でプレーしていた佐野海舟の不用意な横パスを奪われてカウンターを浴びる。ボックス左で、ポケットを取られる形からフォラリン・バログンにシュートを許した。しかし近距離からのグラウンダーのシュートに対して、大迫が左足を伸ばしてブロック。こぼれ球に詰めたバログンが再び狙ってくるも、股下をしっかりと閉じてここもブロックする。最後は、アレックス・センデハスのヘディングシュートをキャッチし、アメリカ代表の猛攻を3連続セーブの形でシャットアウトした。

この日の大迫は結果的に2失点したが、78分には決まっていてもおかしくないシュートをワンハンドセーブで防ぐなど、存在感を発揮。SNS上ではファンたちも「大迫の3連続セーブえぐい！」「大迫は要所で素晴らしいセーブを見せたな」「流石サンフレの守護神」「大迫じゃなかったらもっと決められててもおかしくなかった」「失点シーンは残念だけど、むしろ他でよく止めたよ」「大迫素晴らしいプレーの連続でした」「大迫半端ねぇ！」と言った声が並んでいる。

アメリカ遠征で2戦無得点の1分1敗で終えた日本代表。10月のインターナショナルマッチウィークでは、10日にパラグアイ代表、14日にブラジル代表とホームで対戦する。

（ABEMA／サッカー日本代表）