バッテリィズ・エースの“愛車”、もとをたどれば「有村架純さんのやつなんです」

お笑いコンビ・バッテリィズのエースが、9月9日に放送されたバラエティ番組「キョコロヒー」（テレビ朝日系）に出演。愛車について語った。



バッテリィズのエースと寺家が番組のゲストとして登場し、齊藤京子に自転車の魅力を伝えることに。



エースが、愛車であるデンマークの“MATE X”という8段階の変速ギアと5段階の電動アシスト機能のついた自転車を紹介すると、齊藤京子とヒコロヒーから「バイクみたい」「卑怯じゃない？」という声が上がる。



エースは「これ、自分で買ったわけじゃなくって、（明石家）さんま師匠に頂いたもので。しかもさんま師匠に頂いただけでなく、さんま師匠も有村架純さんからもらってるんですよ。てことは、有村架純さんのやつなんです」と語った。