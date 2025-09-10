【#アルカナディア】第10弾キャラクターのドラゴン型ディアーズ「ギィ」が公開ダボ袖の腕に加え、通常のものなどが付属
【アルカナディア 第10弾キャラクター予約開始直前！トークライブ】 9月10日20時より配信開始
コトブキヤは、配信番組「アルカナディア 第10弾キャラクター予約開始直前！トークライブ」にて新キャラクター「ギィ」を発表した。
「アルカナディア」シリーズ第10弾のキャラクターでドラゴン型ディアーズとなっている。幼い外見に大きなダボ袖や角、羽、大きなしっぽとドラゴンらしい要素も詰め込まれている。
プラモデル「アルカナディア」シリーズでも最小のサイズとなっている。ノーマルモードではぴったりとしたお腹周りの衣装や尻尾のリングとこだわりの造形が見える。
ダボ袖は角度が決まっている「ビジュアル重視」と可動ができる「可動重視」の2タイプが付属。「可動重視」タイプはボールジョイントで多彩な表情付けができる。また、通常の腕パーツも付属し、武器を持たせたりすることもできる。手首パーツも本体サイズに合わせて小さめに設計されている。
さらに、炎を纏った腕パーツが付属。闇の力を纏った雰囲気をクリアパーツにパールを入れたものとなっている。
頭部のアホ毛は軸接続となっており、表情付けが可能となっている。【アルカナディア 第10弾キャラクター予約開始直前！トークライブ】
【ギィ CV公開！】神粼桃伽
ドラゴン型ディアーズ、ギィのキャラクターボイスは神粼桃伽さんに決定✨
2024年に81プロデュース所属の新人声優さんです！
生放送でボイスを公開いたしました。
#アルカナディア
(C) KOTOBUKIYA