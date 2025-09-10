【40代が選ぶ】一番やり込んだ「ゼルダの伝説シリーズ」ランキング！ 2位『ゼルダの伝説』を抑えた1位は？【2025年調査】
謎解き、ダンジョン攻略、アイテム集め……と、プレーヤーの探求心を刺激する要素が詰まった『ゼルダの伝説シリーズ』。やり込み要素に魅了された人は少なくありません。
All About ニュース編集部は8月19〜26日、全国40代の男女234人を対象に「ゲーム」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、【40代が選ぶ】一番やり込んだ「ゼルダの伝説シリーズ」ランキングを紹介します！
【7位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「やっぱりはじめはインパクトが強い」（40代女性／北海道）、「ソフトが出たときはまだ自分でできなかったけど、大きくなってから兄に教えてもらいながらやったのが楽しかった」（40代女性／東京都）、「初めてダンジョンを攻略したときや強力なアイテムを手に入れたときの喜びが格別で、つい全ステージ・全アイテム制覇を目指して何度も挑戦しました」（40代女性／島根県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「いろいろなアイテムを使いこなすのが楽しく、謎解きのような感覚だった」（40代女性／大阪府）、「マップ上で同移動すればたどり着けるのかわからないアイテムがあったりで、ひたすら知恵を絞って遊んだ」（40代男性／宮城県）、「ノーダメージクリアを目指して何回もやっていました」（40代男性／岡山県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部は8月19〜26日、全国40代の男女234人を対象に「ゲーム」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、【40代が選ぶ】一番やり込んだ「ゼルダの伝説シリーズ」ランキングを紹介します！
【7位までの全ランキング結果を見る】
2位：『ゼルダの伝説』（ファミリーコンピュータ ディスクシステム）／45票2位に選ばれたのは、シリーズ第1作にあたる『ゼルダの伝説』。自由度の高さと奥深い謎解きで、多くのプレーヤーを夢中にさせました。ダンジョンを隅々まで探索し、見つけづらいアイテムを発見する達成感は格別。ノートにマップを描きながら進めた記憶を持つ人も多いのではないでしょうか。
1位：『ゼルダの伝説 神々のトライフォース』（スーパーファミコン）／62票1位を獲得したのは、スーパーファミコンで発売された『神々のトライフォース』。広大なフィールドを舞台に、ハイラル王国と闇の世界を行き来する奥深い構成が魅力です。豊富なアイテム、戦略性のあるボス戦、そして心に残る音楽など、高い完成度を誇る本作は、まさに“やり込み”という言葉がふさわしい名作です。
回答者のコメントを見ると「いろいろなアイテムを使いこなすのが楽しく、謎解きのような感覚だった」（40代女性／大阪府）、「マップ上で同移動すればたどり着けるのかわからないアイテムがあったりで、ひたすら知恵を絞って遊んだ」（40代男性／宮城県）、「ノーダメージクリアを目指して何回もやっていました」（40代男性／岡山県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)