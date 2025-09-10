義母からのLINE「孫の字が…」その一言にショックを受けた母の本音【ママリ】

年長の長男のことです。

義理の実家に子供たちだけでお泊まりに行ったのですが、義母から「余計なお世話かもしれませんが、字の練習をさせた方がいいと思います。」と旦那にLINEがあったそうです。



今まで何度か字の練習をしようと試みたのですが、全く興味がなく嫌がるので出来ませんでした。



そういった背景など色々あるのに、LINEが来たことを言われてかなりショックでした。

他の孫たちが皆保育園の時点で文字が書けていたので比較されているのだと思います。



どうせ小学校で練習するので焦ってはいません。

ただホントに余計なお世話すぎてイラつきます。

思ってても言わなきゃいいのに。

余計なお世話って思ってるならLINEしてくんなよ。 出典：

qa.mamari.jp

育児について両親や義両親にア ドバイ スを求める時ってありますよね。しかしこちらが求めてもいないことについて「余計なお世話にかもしれないけれど…」と意見を言われると、ちょっとムッとしてしまう場合もあるのではないでしょうか。今回の記事では、息子の「文字の学習」について、義母から意見を言われ困惑しているという投稿を紹介します。投稿者さんはある日、義母から息子の文字について「字の練習を…」と言われたそうですが…。

息子の文字について、義母から意見をされたという投稿者さん。子どもに対する字の学習については、これまで試してはみたものの興味がなかったということで、今は保留にしていると言います。



そうした背景を知ってか知らずか、義母は「文字の練習をさせた方がいい」と夫にLINEをしてきたとのこと…。この義母からのメッセージに投稿者さんは少なからずショックを受けたそうです。

義母からの「おせっかい」LINEにさまざまな声が

祖父母あるあるのようなこの投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。

本当に余計なお世話ですね…

友人の息子さんも年長で字が書けないと言っていましたが、学校に入ったら問題なく過ごしているそうです。



旦那さんもストレートに報告するんじゃなくて、他に言い方ありますよね。

義母からの言葉ってこちらは誰よりも気にするんだからそのあたり汲み取ってほしいです。 出典：

qa.mamari.jp

なんとか字に興味持って貰おうといろいろやってはみてるのですが。なかなか。

小学校で１からしっかりやってもらえるみたいなので、それで良いかな。と思っています。とお返ししておいて。 出典：

qa.mamari.jp

孫に対する意見については、つい孫かわいさで口を出してしまう祖父母がいるのかもしれません。しかし、子どもを実際に育てているのは親世代なので、子育てについては基本的に親に任せてほしいものですよね。



子どもの命が危険にさらされている…という場合は話は別ですが、育児については日々、親が頭と心を悩ませつつ試行錯誤でがんばっているものです。祖父母の立場からはどうか温かく長い目で見守っていてもらえるとありがたいですね。

