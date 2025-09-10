カーリングです！



来年2月にイタリアで開かれるミラノ・コルティナオリンピックにつながる日本代表決定戦が11日から北海道で始まります。



大一番を前に、長野県のSC軽井沢クラブの選手たちが10日、公式練習に臨み、会見で意気込みを語りました。



視線の先にオリンピックは見えているのか…！？



カーリングの日本代表決定戦を前に10日、SC軽井沢クラブの選手たちは男女ともに最終調整を行いました。





SC軽井沢クラブ山口剛史 選手「こういう大きい大会でも自分たちはしっかりと一歩ずつ成長できるように頑張りたいなと思う今大会覚悟を持ってプレーしたい」SC軽井沢クラブ上野美優 選手「この日を迎えられて幸せ、うれしいなと思っています。最終日まで笑顔でプレーしたい」来年2月のミラノ・コルティナオリンピックに繋がる今回の戦い。男子のSC軽井沢クラブは去年の日本選手権を制したライバル、北海道・コンサドーレとの一騎打ちに。2大会ぶりのオリンピックに向け、最終予選の日本代表の座を勝ち取りたい所です。SC軽井沢クラブ山口剛史選手「本当にいいチームになったと思うし、このチームだからこそ世界のトップと互角に戦えると思うので、どんどん先に進みたい」女子はオリンピックで2大会連続メダルを獲得した「ロコ・ソラーレ」。同じく北海道のフォルティウスと総当たりの予選などを行い、SC軽井沢クラブは最終予選の切符を目指します。SC軽井沢クラブ上野美優 選手「テレビの前からでも伝わってくるくらい憧れの舞台なのでオリンピックのかっこいい舞台に立ちたい」カーリングの日本代表決定戦、競技は11日から14日まで北海道の稚内市で行われます。