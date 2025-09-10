懐かしい！各年代のスヌーピーが登場【ファミマ】かわいくてパケ買い必至「スヌーピー限定コラボ」3選
スヌーピーファン必見！ 「PEANUTS」コミック誕生75周年を記念して、「ファミリーマート」に限定コラボスイーツが登場しています。
作者が50年間にわたって描き続けた、さまざまな年代のスヌーピーのイラストがパッケージに使われた、特別感たっぷりのオリジナルスイーツ。今回は、その中から3品を厳選してご紹介します。
1.「チャーリー・ブラウン チョコバナナロールケーキ」178円
最初に紹介するのは、「チャーリー・ブラウン チョコバナナロールケーキ」 178円（税込）。
チョコチップ入りのバナナ風味クリームを使ったロールケーキは、チャーリー・ブラウンの洋服のジグザグ模様をイメージして作られています。クリームがたっぷり詰まっているため、手に取るとずっしりとした重さを感じます。
実際に食べてみると、ふわふわの生地にバナナ風味の甘いクリームがぎっしりたっぷりサンドされていることが分かります。
クリームにはチョコチップが入っているため、食べるたびにチョコチップのカリッとした食感がアクセントに。友人や家族とカットして分け合って楽しむのもおすすめです。
2. 「スヌーピー クッキー＆クリームサンド」398円
続いて紹介するのは、「スヌーピー クッキー＆クリームサンド」398円（税込）。スヌーピーのカラーをイメージしたクッキー＆クリームのサンドイッチです。90年代のパッケージのクッキーを焼いているスヌーピーが、何ともキュート。
ひと口食べると、ふわっと軽い食パン生地に、バニラ風味とチョコレート風味のクリームの甘みが広がります。さらに、細かく砕いたココアクッキーのザクザク感した食感が加わり、食べ応えも十分です。
3. 「スヌーピー チョコケーキドーナツ」168円
最後に紹介するのは、「スヌーピー チョコケーキドーナツ」168円（税込）です。スヌーピーの好物であるドーナツをモチーフにした商品です。
70年代と90年代、それぞれのスヌーピーのイラストが描かれた2種類のパッケージがあり、どちらを選ぶか悩んでしまうほどのかわいさです！
チョコを練り込んだケーキドーナツに、コーティングチョコとバター風味のクランチがトッピングされています。
食べてみると、ふわっとしながらもしっとりとした食感で、チョコの風味がしっかり感じられます。
表面のツヤツヤとしたチョコレートコーティングは甘さ控えめで、バター風味のクランチはカリカリとした食感。最後まで飽きずにぺろりと食べられる、バランスのいいケーキドーナツです。
いかがでしたか。今回ご紹介した商品は全て期間限定商品です。気になった商品がありましたら、ぜひ「ファミリーマート」でチェックしてみてくださいね！
▼市岡 彩香プロフィール
グルメ情報を中心にWebメディア、雑誌などで執筆する傍ら、ナレーターやMCとして活動する「話せるフードライター」。トレンドのリサーチは欠かさず、年間500以上の新商品を試食。All About グルメガイド。
(文:市岡 彩香（フードライター）)