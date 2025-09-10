【暑い9月に着る服】夏服だけど秋っぽく見える！残暑を乗り切る「大人のカジュアルコーデ」3選
夏服だけど秋っぽい！ 残暑を乗り切る「大人のカジュアルコーデ」3選まだまだ30度を超える日が続く残暑の厳しい9月は、夏服を秋らしく着こなすことで、涼しさとおしゃれさのバランスがとりやすくなります。今回は、大人の女性におすすめの着こなしをご紹介します。
1. 秋色のTシャツに、つま先が見えないシューズを合わせて
写真はミッキーマウスがプリントされたブラウンのTシャツに、ネイビーのタック入りボリュームパンツを合わせたコーディネートです。夏の定番服ともいえるコットン100％の半袖Tシャツも、写真のようなスモーキーな色味なら秋を感じる着こなしに仕上がります。
2. ベージュのロングスカートには、「黒アイテム」で秋っぽく
シンプルではきやすいベージュのロングスカートを、夏の間に愛用していたという人も多いのではないでしょうか？
きれいな色からベーシック色まで、どんなカラーにも合わせやすいベージュは、9月になったらダークカラーやシックな秋色のトップスと組み合わせて、全体の明度を下げて着るのがおすすめ。夏らしさが抑えられ、秋の雰囲気を感じるコーディネートに仕上がります。
写真の着こなしでは、スカート以外を黒でまとめることで、統一感がアップしています。ブラックのボーダートップスは、ひじが隠れる長さの袖で、カジュアルになり過ぎません。
スクエアトゥのメッシュシューズやミニサイズのスクエアバッグなど、きちんと感のある小物も「きれい見え」に役立ちます。
3. 「夏素材の半袖ワンピ」もダークカラーならシックにキマる
写真で着ているのは、リネン100％のゆったりとしたシルエットの半袖ワンピース。同布のベルトでウエストマークし、フィット＆フレアのシルエットで着ることで、スタイルアップできるうれしいデザインです。
半袖や夏素材を使った面積の大きいワンピースやサロペットでも、黒などの落ち着いたダークカラーを選べば、小物の工夫次第で9月以降もOKな着こなしに仕上がります。
写真のコーディネートでは、ベージュ系のレオパード柄バッグや、つま先が見えにくい重厚感のある黒サンダルを合わせることで、秋らしいニュアンスをプラスしています。
ぜひ参考にしてみてくださいね。
(文:横瀬 真知子（レディースファッションガイド）)