「この曲のTR-808（日本の楽器メーカー、ローランドが世に出した有名なリズムマシン）の音って本物？ それともプラグイン・ソフトかな？」

とあるオーディオフェスのイベントで出会ってから間もない頃にそんなことを聞いたことがある。たいていのミュージシャンなら「え、どっちでもよくない？」とか「そこまでの耳ないっす」と笑って返すところだ。でもShingo Suzukiは「もちろん、本物かどうかくらいはわかりますよ」と、あの落ち着き払った笑顔で即答した。

“耳がいい”というと、普通はレコーディングエンジニアやマスタリング職人、あるいはオーディオ評論家なんかを想像する。でもShingoのそれは、そういう“音を測る”耳ではない。彼は、HIP HOP以降のサウンドメイキングを徹底的に研究し尽くした、今日的なミュージシャンとしての耳の持ち主だ。サンプリングの粒立ちやコンプレッションのニュアンス、ベースがスピーカーをどこまで押すか。感覚だけでなく、物理として音を掴むような耳。だから彼の音は、聴こえるというより“感じる”に近い。

Ovall “Silent Storm” Billboard Live Tour Powered by JBLの夜

そんなShingoがベースを務めるOvallのライブが、JBLとのコラボレーションでBillboard Live TOKYOで行なわれると聞いて、観に行かない理由はなかった。

関口シンゴ、mabanuaというOvallを構成する最強の3ピースに、ゲストダンサーとしてTHE D SoraKi、キーボードサポートにはナッツこと村岡夏彦、別所和洋も。Ovallが東京の夜に放つ“Silent Storm”。これはただのライブじゃなく、音の構造物になる予感がしていた。全員が若くして凄腕のアーティスト集団。多くの著名アーティストのサポートをしてきたオールスターキャスティングだ。

開演18時。1曲目「Velvet Dusk」のベースが鳴った瞬間、足元から空気が変わるのがわかった。Shingoの親指で弾かれたローエンドは、音というより“床からせり上がってくる圧”だった。関口シンゴのフェイザーがかったギターは輪郭を滲ませるように漂い、mabanuaのドラムは“鳴らさない隙間”で拍を感じさせてくる。厚くないのに濃い。余白にこそ音の説得力が宿っている。

2曲目「99」では、3人それぞれの技巧がもう出揃っていた。Shingoはベースの5弦すべてを泳がせるように弾き、関口はギターをまるでドラムのように鳴らし、mabanuaはタイトで柔らかいビートを叩きながら、全体を支配していた。

3曲目「影」でmabanuaがドラムを叩きながら歌い出す。これは何度見ても圧倒される。右手と左手が別のリズムを刻み、口が別の旋律を歌う。それでいて全員の演奏が空中でピタリと揃う。誰かに乗るのではなく、全員が全員の内部に入っているようなアンサンブル。こういうのをバンドって言うんだな、と思う。

世界王者に輝いたTHE D SoraKiのダンスとコラボ

ここでInstagramでの反響を受け、フリースタイルダンスの世界大会『Red Bull Dance Your Style』に出場し、見事優勝を果たしたTHE D SoraKiが登場。「Stargazer」のビートに合わせて、重力を裏切るようなムーブメントを繰り出す。まるでジャミロクワイを2倍速でシャープにしたようなステップが、曲の隙間に入り込んでくる。続く「Brainstorm」では客席の間を踊りながらすり抜けていき、空間そのものが音に支配されていく。Billboard Liveの会場が、“ライブハウス”でも“劇場”でもない、“Ovallの音場”になっていた。

「Bloom」からはアンプラグドセットに移行。mabanuaがドラムセットを離れ、シンバル1枚と譜面台だけでステージ前方に立ち、歌う。演出は最小限なのに、空気は一気に濃密になる。ピアニカを吹く別所のメロディは、まるでStevie Wonderのハーモニカみたいに胸に染みる。関口のギターは一音一音が輪郭を持ち、Shingoのベースは、低音であることを忘れさせるほどやわらかい。

「Come Together」ではドラムレスで進行するにも関わらず、リズムが一切揺れない。フィンガースナップと素手で叩くシンバルだけで成立するビート。5人全員が“同じビートの中心にいる”という感覚。これだけ削ぎ落とした音で、これだけ踊れる。それはすでに音楽というより、時間そのものを操っているみたいだった。

そして「Supalover」で再び熱量が上がる。mabanuaがハーフタイムシャッフルのビートを叩きながら歌う。

関口のギターソロは刃物のように鋭くて、それでいてどこか湿度がある。「It’s All About You」ではShingoのベースが再び空間の重力を取り戻し、音がすべて自分に向かってくるような錯覚が起きる。会場の音圧が自然と変わっていった。

10曲目「Cubism」は、笑いすら起きた。ローズピアノのイントロからスキャット、客席とのコール＆レスポンスへ。音楽というより、人間と空間のインタラクション。

関口が前に出てきてギターを弾き倒すころには、Ovallというバンドの本質が誰の目にも明らかになっていた。演奏じゃない、設計だ。音で空間をどう変えるかという、音楽建築。

そしてBillboardのカーテンが開き、「City Pop」は完成した

そしてアンコール、「Feel the light in your eyes」。曲の途中でBillboard Liveのカーテンが開き、東京の夜景が広がる。そのタイミングとビートの“ズレ”が完全に同期していて、D’Angeloの『Voodoo』を想起させる浮遊感のあるソウルに、東京というリアルな風景が溶け込んでいく。ファルセットが高層ビルの谷間をすり抜けるように響いていた。

MCでShingoが話していた。「JBLの4312、小さいやつ、すごく音がいいんですよ」。あれは製品の話でもあるけれど、それ以上に今日のライブの象徴だったと思う。そしてShingoは続けて、PA担当の“ハルクさん”から聞いたという「Billboard Live TOKYOで一番音がいいと思う席」の話まで紹介していた。そこにいた誰もが、Ovallが“いい音を届けるための空間設計”にどれだけ本気なのかを理解した瞬間だった。

グッズ売り場にはパロサントも並んでいた。つまり、Ovallは音楽を“鳴らす”んじゃなく、“暮らす”ところまで拡張している。ライブというより、ライフスタイルとしての空間インスタレーション。それが、Ovallの“Silent Storm”。決して轟かないのに、確実に体温を変えてくる。耳が信頼できる人たちの音は、こんなにもやさしく、静かで、力強い。

