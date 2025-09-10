学歴を偽ったと指摘されている静岡県伊東市の田久保真紀市長（５５）が１０日、自身への不信任決議を可決していた市議会（定数２０）を解散した。

副市長や教育長が空席のままで、政策的な予算編成も滞るなか、市政停滞の長期化が懸念されている。

田久保市長はこの日、市議会を解散する通知を中島弘道議長に手渡した。その後、報道陣の取材に対し、解散の理由について「改革につながると信じ、信を問いたい。伊東の未来をつくるという新たな人材に期待を寄せる」などと語った。

これに対し、中島氏は「大義なき解散で怒りしかない。多くの市民が納得いかない」と批判した。

５月に初当選した田久保市長の就任後、補正予算や新年度予算の編成業務が滞り、市幹部が田久保市長に辞職を求める異例の事態もあった。副市長や教育長の人事も決まっていない。こうした中での議会解散に、自営業男性（６１）は「困っている市民が多いのに、選挙は時間と予算が必要で、混乱も広がる」と不安を募らせた。市によると、これまでに地元の観光産業へのイメージ悪化を心配する声も多く寄せられている。

市議会の新たな構成を決める選挙は、１０月１９日に投開票される公算が大きい。田久保市長が不信任決議案の再可決を阻止するには、自身に近い「田久保派」を７人以上当選させる必要があるため、候補を擁立するのか注目される。

市選挙管理委員会によると、市議選で４５００万円、さらに市長選となれば３０００万円の公費が使われる見込みという。

一連の問題で、田久保市長は「東洋大卒業」ではなく、除籍だったと初めて知ったのは６月２８日と主張している。だが、市議会は調査特別委員会（百条委）による尋問や大学側の記録などから、田久保市長の証言を虚偽と認定し、不信任決議を全会一致で可決。地方自治法違反容疑で刑事告発した。