「全責任を私は背負い…必ず結果を出します」茂木前幹事長が自民総裁選立候補を正式表明…小泉農水相は「よく考えた上で判断したい」

石破首相の後任を選ぶ自民党の総裁選挙は、茂木前幹事長が10日記者会見を開き、総裁選挙への立候補を正式に表明しました。

自民・茂木敏充前幹事長：

私は自民党の総裁選に立候補する決意を固めました。自民党、日本経済を必ず再生の軌道に戻す。そして次の世代へしっかりとバトンを渡せる政治を作る。全責任を背負い、どんな逆風も真正面から受け止め、必ず結果を出します。

茂木氏は、自民党と日本経済の再生について「2年で道筋を作る」と強調しました。

物価高対策では、自民党が7月の参院選で公約として掲げた国民1人あたり2万円の現金給付は見送り、地方自治体が自由に使える数兆円規模の「生活支援特別地方交付金」を創設する考えを示しました。

さらに「基本的な政策が一致できる政党と新たな連立の枠組みを追求し、力強い政権基盤を作る」とした上で、「日本維新の会と国民民主党とはしっかりと話をしたい」と語りました。

また、茂木氏は、小泉農水相と小林鷹之元経済安保相の名前を挙げて、「自民党には、次の時代を担うリーダー候補が多くいる」とした上で、「経験に勝るものはない。若手を積極的に登用し次の時代を担う準備を早期に整える」と述べました。

小泉農水相：

党の一致結束、そして政治を前に進めるために、自分自身が何ができるかは、よく考えた上で判断をしたい。

小泉氏は10日も総裁選への対応を明言しませんでした。

総裁選は、茂木氏・小泉氏・小林氏の他、立候補する意向を固めた林官房長官や2024年の総裁選で2位だった高市早苗経済安保相らの動きが注目されます。