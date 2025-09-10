小田急線屈指のターミナル「相模大野駅」は“モール天国”だった！ 駅直結ショッピングと文化施設が集結する街
神奈川県相模原市にある相模大野駅は、小田急小田原線と江ノ島線が乗り入れる主要駅で、2024年度の乗降客数では小田急線内で9位に入るなど、県内でも特ににぎわいを見せるエリアの1つです。
新宿方面へはもちろん、代々木上原駅で千代田線に乗り換えれば表参道や大手町へもアクセスしやすく、また箱根や江ノ島といった人気観光地へも直通で行ける便利な立地です。
施設はA館とB館に分かれており、かなり大規模。A・B館は中央改札からすぐ近くの3階アトリウム広場で繋がっており、天井の高い開放的な空間が広がっています。
A館には「成城石井」「ハンズ ビー」などの店舗が。また、A館の複数ある入り口のうち、ひとつは中央改札と至近距離。改札を抜けて1秒で入店できます。一方のB館にはスーパー「OdakyuOX」や「無印良品」「ユニクロ」「ビックカメラ」など、あるとうれしい有名店舗が多く入っています。
加えてB館の高層階には「ホテルセンチュリー相模大野」も。こちらのホテルに宿泊して、滞在中に日帰りで箱根巡り＆江ノ島歩きをセットで堪能、という旅行プランも組めそうですね。
屋根付きデッキのおかげで、駅周辺の移動はかなりスムーズ。北口を出てから左方向のすぐ近くにあるのは「bono（ボーノ）相模大野」。2010年代の再開発計画に基づき2013年に開業した、相模大野ステーションスクエアに負けず劣らずの大型モールです。
施設は中央の「ショッピングセンター」と「サウスモール」「ノースモール」に分かれており、サウスモールとショッピングセンターの間は大型の吹き抜けとなっており、6階には「屋上庭園さがにわ」もあります。
反対に、北口から右方向にある「相模大野ジョイモアーズ」は、「サイゼリヤ」「ゴーゴーカレー」のほか多くの飲食店、ショップ、サービス店が入居。相模大野駅はデッキ直結のショッピングスポットがかなり充実しています。
また、このデッキで隠れた注目スポットは、ボーノ近くにある跨線橋。ここは小田急小田原線と江ノ島線を同時に眺められる、鉄道オタクに有名な絶好のビュースポット。運が良ければ在来線や「ロマンスカー」など複数の車両が、同じタイミングで相模大野駅を出入りする風景を見られます。
コリドー通り以外にも個性的な名前がついており、ロータリーから相模大野ジョイモアーズの脇を通る形で伸びる「パークサイド通り」は、進んだ先に「相模大野中央公園」があることに由来しています。
反対側のbono相模大野そばを通る「キャンパス通り」は、進んだ先が「相模女子大学」の敷地。このように、駅西側の商店街や通りの名前は、街全体のつくりを色濃く反映しています。
工事をしていたのは、季節の橋に連結するタワーマンション「プラウドタワー相模大野クロス」。かつての「伊勢丹相模原店」（2019年9月閉店）の跡地で建設が進められています。
伊勢丹の閉店後はコリドー通りも客入りが失速気味だったとのことですが、この跡地には2025年中に新しい複合施設ができるとのこと。相模大野の街並みは、今も新陳代謝を続けています。
グリーンホールに隣接する「相模大野図書館」も緑に包まれた周辺環境が良く、広大な敷地も合わさって、休日の読書スポットとして最適。
散策でおすすめは、グリーンホールとデッキで繋がった「相模大野中央公園」。「花と水とみどり」が造園のテーマになっており、園全体が曲線的にデザインされており、気持ちを和らげてくれます。
季節の花々が美しく咲き誇る花壇や芝生広場、相模湾をイメージした池、遊具、砂場といった四季の景観を持つほか、親子向けのイベントも実施しているそうです。相模大野はファミリー向けの文化振興が盛んな街でもあります。
買い物する時は、ロータリーから伸びる「ハナミズキ通り」沿いの「スーパー三和」が便利でしょう。そんな駅東側エリアに、実はプチ「渋谷」があるのをご存知でしょうか。スーパー三和から程近い「渋谷農園野菜直売所」は毎週の月・水・金の午後のみ営業しており、多くの地場産野菜を販売しています。
実は、相模原市をはじめ神奈川県内には、都会近くに農地が広がる場所が多く、JR相模線・下溝駅の近くにある農業体験施設「モナの丘」などが特に有名です。相模原市内でも大和芋・ブルーベリー・大豆などの農作物、鶏卵や養豚など畜産物が主要な生産物になっているので、こうした野菜直売所で手にとってみてはいかがでしょうか。
相模大野駅は東京方向にも神奈川方向にもアクセス抜群なほか、特に駅西側はショッピングスポットや文化施設が充実。駅東側もゆったりした雰囲気が流れており、治安や住環境も良好なので、単身者にもファミリー層にもおすすめできる街の1つです。
この記事の執筆者：
デヤブロウ
24年4月に個人事業主として独立したライター兼イラストレーター。カフェ・居酒屋探し、博物館・美術館見学、銭湯巡りや寺社探訪など、都心部の街歩きが大好き。
(文:デヤブロウ)
