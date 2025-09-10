9月10日に放送されるドラマ『ちはやふる－めぐり－』（日本テレビ系）の最終回を目前に、キャスト陣が相次いでInstagramを更新。現場での思い出や共演者への感謝を綴った。

主演の當真あみは、撮影中のオフショットを一挙公開。「本当に素敵な俳優さんばかりで、お芝居で沢山影響を受けながら一緒にかるたが出来てとても楽しかった」と振り返り、共演者それぞれの魅力を紹介した。齋藤潤を「何時でもニコニコのご機嫌ボーイ」、高村佳偉人を「みんなの癒しポジション」と評するなど、温かい言葉が並ぶ。

凪役の原菜乃華も「談笑中。りなちゃんが沢山撮ってくれた」と投稿。赤い刺繍入りの袴を「お気に入り」と紹介し、リラックスした表情を見せた。

嵐莉菜は「今夜22:00～『ちはやふる－めぐり－』最終回！！よろしくお願いします」と呼びかけ、袴姿で仲間と寄り添う写真を披露。

一方、齋藤潤は「『ちはやふる－めぐり－』第十首『なにわづに』沢山の想いが一瞬一瞬に詰まってます。是非、見届けてください！」とメッセージ。男子キャスト3人の仲睦まじいショットや、抱き合うオフショットも公開し、現場の絆を物語った。そのほか、坂元愛登や山時聡真らも笑顔の写真に登場し、部活動さながらの一体感を見せる。

最終話「なにわづに」では、梅園高校かるた部が全国大会を懸けて王者・瑞沢と対峙。青春を賭けた戦いの行方に注目が集まる中、キャスト陣が見せた笑顔は、作品を支えた確かな絆を映し出している。（文＝リアルサウンド編集部）