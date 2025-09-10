ナムコ限定“プルート”のプライズ登場！ リボン姿がかわいい「スーパーラージぬいぐるみ」など展開
ディズニーの人気キャラクター“プルート”が主役のプライズ「〜プルート〜ワン！ダフルギフト」が、9月12日（金）から、全国のアミューズメント施設「ナムコ」および「ナムコオンラインクレーン」で順次展開される。
【写真】並べてかわいい！ ミッキーマウス＆ミニーマウスのマスコットも
■スクリーンデビュー95周年をお祝い
今回登場するのは、9月5日の“プルート”スクリーンデビュー日を記念した、ごきげんなプルートがかわいい限定プライズ。
プルートがピンク×水色の大きなリボンでおめかしした大きな「ぬいぐるみ」は、ミニーマウスからプレゼントされたという“ミッキーマウスとおそろいのリボン”を身につけた愛らしいデザインとなっている。
また、お出かけのお供にちょうどいいサイズの「マスコット」には、ミッキーマウス、ミニーマウス、プルートの3種をラインナップ。
さらに、ふわふわの毛足が気持ちいい「fuwa＆hugクッション」は特別なイラストで展開され、プルートの魅力がたっぷり詰まったアイテムがそろう。
