ミュージカル「SPY×FAMILY」に出演予定だったロイド・フォージャー役の俳優・平方元基（39）が、体調不良のため降板すると10日に公式サイトで発表した。

公式サイトは平方について「体調不良により養生に努めさせていただくこととなりました」とし、「これに伴い、ミュージカル『SPYxFAMILY』の降板と11月30日（日）の元基組日帰りツアーin博多『PARTY!PARTY！PARTY！』及び2026年2月28日（土）の『2025年度元基組ファンイベント』の開催を中止させていただきます」とアナウンス。「ファンの皆さま並びに関係者の皆様に大変なご心配とご迷惑をおかけすることを、心からお詫び申し上げます」と降板を謝罪した。

また、東宝株式会社もミュージカルの公式サイトで平方の全日程休演を発表。代役は俳優の木内健人が務めるとした。

平方は1985年生まれの福岡県出身。08年放送の「スクラップ・ティーチャー〜教師再生〜」でドラマデビューし、11年に「ロミオ＆ジュリエット」のティボルト役でミュージカルデビューすると、以降は舞台を中心に活躍。21年には「メリリー・ウィー・ロール・アロング」のフランク役でミュージカル初主演を務めた。