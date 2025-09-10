歌手の堀ちえみさんが、自身のブログを更新し、「トリプル開運日」と呼ばれる日に新しい愛車が納車されたことを報告しました。

【写真を見る】【 堀ちえみ 】 新しいベンツの愛車を公開 「トリプル開運日に納車できた！」「これからよろしくね」





堀さんは。「暦の上では仏滅ですが、2025年9月7日が最高に良い日とのことです。」と投稿。堀さんによると、この日は、「一粒万倍日」「大明日」「天恩日」の3つの吉日が重なるトリプル開運日で、物事がうまく運ぶ吉日だということです。









堀さんはブログに、これまで乗っていた、メルセデス・ベンツのＳＵＶタイプの車の画像を載せ、「5年間ありがとう。最後はトラブルもあり、ドキドキした君だったけど。たくさんの思い出をありがとう。」と、5年間乗ってきた愛車への感謝も綴っています。









続いて、堀さんは「新しい車のkey！これからよろしくね」と、新車の鍵を投稿。７月のブログで「もう35年ベンツに乗っているからなぁ」と明かしていた堀さん。新しい車も前と同じメルセデス・ベンツの車です。







堀さんはさらに、「ディーラーの担当の方が、自宅までお持ちくださいました。」と納車された新しい車の画像も掲載しています。









堀さんが買い替えた車は、スタイリッシュなデザインの黒い車で、メルセデスのエンブレムが輝いています。







そして堀さんは、「納車式は照れ臭いので、ご辞退させていただきましたので、お花のプレゼント」と綴り、ディーラーの担当者からプレゼントされたという、花の画像を投稿。







「ディーラーさんに、いつもお世話になっているのは 私たちの方なのに大変恐縮です」と感謝の気持ちを伝え、締めくくりました。



【担当：芸能情報ステーション】