トロント国際映画祭で行われ他「ＴＨＥ ＳＭＡＳＨＩＮＧ ＭＡＣＨＩＮＥ」の上映に姿を見せたドウェイン・ジョンソン＝８日/Emma McIntyre/Getty Images

（ＣＮＮ）屈強な肉体でキャリアを築いてきた「ザ・ロック」ことドウェイン・ジョンソンが、最近は以前よりもほっそりした姿を見せている。

プロレスラーから映画俳優に転身したドウェイン・ジョンソンの明らかに細身の外見は、少なからず注目を集めている。ジョンソンは８日、今年のトロント国際映画祭のプログラムの一つ「イン・カンバセーション・ウィズ」で、その変化について説明した。

米芸能誌ピープルによると、ジョンソンは依然として筋肉質ではあるものの、映画の役作りのため体を絞ったという。

ジョンソンは「これから『リザード・ミュージック』（原題）という映画を製作する。ダニエル・ピンクウォーターの小説が原作だ」とコメント。

映画は「チキンマンと呼ばれる７０がらみの気まぐれでエキセントリックな男と、その一番の親友である７０歳代のニワトリ」を描く作品になるとも説明した。

「『ＴＨＥ ＳＭＡＳＨＩＮＧ ＭＡＣＨＩＮＥ』の時のように、また変身できる機会を得られてワクワクしている」とジョンソン。「待ちきれない」ともコメントした。

ジョンソンは近日公開予定の「ＴＨＥ ＳＭＡＳＨＩＮＧ ＭＡＣＨＩＮＥ」では体を大きくし、元総合格闘家でＵＦＣヘビー級王者にも輝いたマーク・ケアーを演じている。

これとは反対に、「リザード・ミュージック」では体を絞り込んだ。ジョンソンは、変身はまだ終わっていないと話す。

「ＴＨＥ ＳＭＡＳＨＩＮＧ ＭＡＣＨＩＮＥ」は最近ベネチア国際映画祭で初公開され、絶賛された。ジョンソンがアカデミー賞にノミネートされる可能性も取り沙汰されている。