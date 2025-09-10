急性骨髄性白血病を公表した師で医療ジャーナリストの森田豊氏が１０日までに、一時退院を報告した。

インスタグラムに夫人からの投稿で「ご心配をおかけしております。主人が一ヶ月余りの初回寛解導入療法を経て、一時退院してきました」とコメント。

「まだまだ油断はできませんが、一歩一歩前進しているようです。体重減らず、毎日スクワットで頑張っているようです。医療関係者、皆々様に深く感謝申し上げます」とつづり、２ショットをアップした。

さらに森田氏本人が、フォロワーからのコメントに返信する形で「ありがとうございます。ご心配をおかけしております。初回化学療法は、最強な新薬でして高熱６日、数日間車椅子、オムツ状態でしたが、血液内科、口腔科、リハビリ科、消化器内科、精神科などの集学的治療でなんとか乗り越えました。患者から見える景色は優しさばかりです」と治療について説明。

「この治療で骨髄からほぼ悪性細胞は一時的に消滅し、現在正常造血が蘇ってはきていますが、油断はできず正式な効果判定には一週間後以降です」とし、「最良のシナリオとしては、再度地固め化学療法→骨髄移植ですが、どこまで歩めるか、心身のダメージと相談して考えていきます。化学療法で、吐き気なく、食欲あって、体重不変なのは、ラッキーでした。かみさんには頭が上がりません」とつづっていた。

森田氏はＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）出演や、テレビ朝日系ドラマ「ドクターＸ〜外科医・大門未知子〜」の医療監修を務めるなど幅広く活躍。７月３１日にＳＮＳで「７月中旬から倦怠感、息切れ、歯肉出血を生じ、病院で精査したところ、『急性骨髄性白血病』の診断となりました」と公表した。