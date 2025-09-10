不穏な「反時計回りの渦」日本の南に！

日本の南で「熱帯じょう乱」の予想が出てきました。気象庁の見解では「１７日（水）頃は、小笠原諸島付近に熱帯じょう乱が北上する予想だが、サブシナリオとして考える」として、予想によってばらつきが大きいことを述べています。ただ「熱帯じょう乱」は、発達して「台風のたまご＝熱帯低気圧」、さらに風が強まれば『台風』になることがあるため、念のため注意しておきましょう。１１日（木）～２０日（土）の、を画像で掲載しています。

雨風シミュレーション１１日（木）～２０日（土）

日本付近には「秋雨前線」の影響で、雨が降りやすい空模様です。

シミュレーションでは「反時計回りの渦」が、１５日（月祝）頃から南の海上に２つ現れます。ひとつはフィリピンを通り西へ進み、もうひとつがサイパン付近を通り、父島付近を横切り、日本の南に進んできそうです。

このシミュレーション画像は予想のひとつで、大きく変わる可能性があります。この「渦」が台風になるかどうかや進路は未確定です。今後、気象庁から発表される情報に注意してください。

週間予報を『各県につき５つの都市』ずつ画像で掲載しています。活発化している「秋雨前線」のため、雨がいつ予想されているか確認しましょう。１３日（土）～１５日（月祝）の３連休の天気予報を画像でご覧ください。

