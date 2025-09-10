テレ東の中根舞美アナ、ミスド“もっちゅりん”食べ伊集院光＆佐久間宣行氏に責められる
テレビ東京の中根舞美アナ（25歳）が、9月9日に放送されたトーク番組「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（テレビ東京系）に出演。「もっちゅりんがすっごい美味しかったんですよ」と話し、伊集院光、佐久間宣行氏から自分たちの分を買わなかったことを責められた。
番組の「未公開トーク集」が放送されることになり、この数か月で見違えるようなロングトークを繰り広げるようになった中根舞美アナが、ミスタードーナツの“もっちゅりん”が人気すぎて買えないと話したところ、ミスタードーナツ側が品薄の状態の中、消費者を刺激するようなトークは控えて欲しいとやんわりNGが出たという話題となる。
中根アナは「マジで悔しかったです」ともっちゅりんトークが放送されなかったことを悔しがり、「しかも、私、その後、もっちゅりんを食べたんです。その話もしたい。すっごい美味しかったんですよ！」とコメント。
伊集院光が「覚えてる？ もっちゅりん話の後、見つけたら（中根、伊集院、佐久間宣行の）お互いでLINEを送るって。なんで次会った時に『すっごい美味しかったんですよ！』なの？」と言うと、中根アナは「いや。個数制限があったんで。5個（まで）とかだったんで」と弁解。伊集院、佐久間両氏から「3つ買えるじゃん！」とツッコミが入った。
番組の「未公開トーク集」が放送されることになり、この数か月で見違えるようなロングトークを繰り広げるようになった中根舞美アナが、ミスタードーナツの“もっちゅりん”が人気すぎて買えないと話したところ、ミスタードーナツ側が品薄の状態の中、消費者を刺激するようなトークは控えて欲しいとやんわりNGが出たという話題となる。
伊集院光が「覚えてる？ もっちゅりん話の後、見つけたら（中根、伊集院、佐久間宣行の）お互いでLINEを送るって。なんで次会った時に『すっごい美味しかったんですよ！』なの？」と言うと、中根アナは「いや。個数制限があったんで。5個（まで）とかだったんで」と弁解。伊集院、佐久間両氏から「3つ買えるじゃん！」とツッコミが入った。