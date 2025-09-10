JA全農にいがたがコメの卸売業者にことしの販売方針などを伝える「新潟米懇談会」が開かれました。新米の高値が予想される中、参加者からは価格の高騰を懸念する声が聞かれました。



新潟市中央区で開かれた「新潟米懇談会」。JA全農にいがたが卸売業者に向けてことしの販売方針などを説明するために毎年開いてます。



ことしは7月の猛暑や渇水の影響で一部の早生品種で稲が枯れる被害があった一方で、コシヒカリについては先月の雨で品質が回復傾向にあることなどが報告されました。また、令和7年産米の作柄は前年並みでうるち米の1等米比率は70パーセントとなっているということです。





そうした中、JA全農にいがたが大幅に引き上げたコメの集荷の際に各農協に支払う「仮渡し金」。店頭に並ぶ新米の高値も予想され、卸売業者からは価格を懸念する声が聞かれました。〈卸売業者〉「この価格に消費者がしっかりと ついてきてくれるのか若干心配な面が残っているところであります」〈JA全農にいがた 運営委員会 伊藤能徳会長〉「価格については全国の作況がこれから収量が出たりするとある程度落ち着くんじゃないかと思っております。消費者にとっても生産者にとってもいい価格帯に落ち着いてくれればと願っております」さらに、会場には新潟市出身でラグビー選手の稲垣啓太さんと妻でモデルの新井貴子さんが登場。令和7年産新潟米アンバサダーに就任しました。〈新潟市出身 稲垣啓太さん〉「新潟米の特徴は品質とおいしさ、そこがすごく魅力的に思っております。魅力を全国に、そして海外に精一杯発信できるようにこれからも努めてまいりますので皆さんことしもよろしくお願いいたします」二人は今後新潟米の発信に向けてPR動画などに出演するということです。