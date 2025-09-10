すでに警察署へ相談・情報提供…湘南がチケット不正転売について注意喚起
湘南ベルマーレは10日、ホームで8月16日に開催されたJ1第26節・FC東京戦において、チケット売買仲介サイト上で不正転売とみられる事案を確認し、所轄警察署へ相談・情報提供を行ったと発表した。現在、警察と連携し、事実関係の確認と調査を進めているという。
クラブはチケット不正転売について、警察・顧問弁護士・関係各所と協力し、「取引されたチケットの入場禁止対応」「不正転売発覚時の会員資格停止・退会処分」「その他の法的措置」など、取り組みを強化中。「シーズンチケット・オフィシャルファンクラブベル12」会員規約およびJリーグチケットサービス利用規約で、営利目的の転売は禁止されていると改めて強調している。
湘南は今季ホームゲームで高い動員を記録。クラブはファン・サポーターへの感謝を表明するとともに、「チケットは必ずJリーグチケット(ベルチケ)でご購入ください」と呼びかけ、「やむを得ずご来場が難しくなった場合には、クラブ公式リセールサービスをご利用ください」と案内した。
