本日の日経平均株価は、米株高を受けリスク選好の買いが優勢となり、前日比378円高の4万3837円と反発した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は42社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。



上場来高値を更新した主な銘柄は、大和証券が投資判断を「2→1」に引き上げたソニーグループ <6758> [東証Ｐ]、米エヌビディア上昇とブラックロックのAI関連ETFが株価刺激材料となったアドバンテスト <6857> [東証Ｐ]など。そのほか、ドウシシャ <7483> [東証Ｐ]は7日連続で高値を更新した。



※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。



■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧

コード 銘柄名 市場 業種

<1434> ＪＥＳＣＯ 東Ｓ 建設業

<1802> 大林組 東Ｐ 建設業

<1942> 関電工 東Ｐ 建設業

<1959> 九電工 東Ｐ 建設業

<1980> ダイダン 東Ｐ 建設業

<2705> 大戸屋ＨＤ 東Ｓ 小売業

<2726> パルＨＤ 東Ｐ 小売業

<2991> ランドネット 東Ｓ 不動産業

<3046> ＪＩＮＳＨＤ 東Ｐ 小売業

<3433> トーカロ 東Ｐ 金属製品



<3475> グッドコムＡ 東Ｐ 不動産業

<3496> アズーム 東Ｐ 不動産業

<3626> ＴＩＳ 東Ｐ 情報・通信業

<3663> セルシス 東Ｐ 情報・通信業

<3817> ＳＲＡＨＤ 東Ｐ 情報・通信業

<3992> ニーズウェル 東Ｐ 情報・通信業

<4203> 住友ベ 東Ｐ 化学

<5802> 住友電 東Ｐ 非鉄金属

<5832> ちゅうぎんＦ 東Ｐ 銀行業

<6231> 木村工機 東Ｓ 機械



<6590> 芝浦 東Ｐ 電気機器

<6745> ホーチキ 東Ｐ 電気機器

<6758> ソニーＧ 東Ｐ 電気機器

<6857> アドテスト 東Ｐ 電気機器

<6957> 芝浦電子 東Ｓ 電気機器

<7164> 全国保証 東Ｐ その他金融業

<7181> かんぽ生命 東Ｐ 保険業

<7224> 新明和 東Ｐ 輸送用機器

<7250> 太平洋工 東Ｐ 輸送用機器

<7269> スズキ 東Ｐ 輸送用機器



<7278> エクセディ 東Ｐ 輸送用機器

<7419> ノジマ 東Ｐ 小売業

<7483> ドウシシャ 東Ｐ 卸売業

<7888> 三光合成 東Ｐ 化学

<8060> キヤノンＭＪ 東Ｐ 卸売業

<8334> 群馬銀 東Ｐ 銀行業

<8425> みずほリース 東Ｐ その他金融業

<8850> スターツ 東Ｐ 不動産業

<9024> 西武ＨＤ 東Ｐ 陸運業

<9101> 郵船 東Ｐ 海運業



<9213> セイファート 東Ｓ サービス業

<9364> 上組 東Ｐ 倉庫運輸関連



