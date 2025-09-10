　本日の日経平均株価は、米株高を受けリスク選好の買いが優勢となり、前日比378円高の4万3837円と反発した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は42社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、大和証券が投資判断を「2→1」に引き上げたソニーグループ <6758> [東証Ｐ]、米エヌビディア上昇とブラックロックのAI関連ETFが株価刺激材料となったアドバンテスト <6857> [東証Ｐ]など。そのほか、ドウシシャ <7483> [東証Ｐ]は7日連続で高値を更新した。

※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<1434> ＪＥＳＣＯ　　東Ｓ　建設業
<1802> 大林組　　　　東Ｐ　建設業
<1942> 関電工　　　　東Ｐ　建設業
<1959> 九電工　　　　東Ｐ　建設業
<1980> ダイダン　　　東Ｐ　建設業
<2705> 大戸屋ＨＤ　　東Ｓ　小売業
<2726> パルＨＤ　　　東Ｐ　小売業
<2991> ランドネット　東Ｓ　不動産業
<3046> ＪＩＮＳＨＤ　東Ｐ　小売業
<3433> トーカロ　　　東Ｐ　金属製品

<3475> グッドコムＡ　東Ｐ　不動産業
<3496> アズーム　　　東Ｐ　不動産業
<3626> ＴＩＳ　　　　東Ｐ　情報・通信業
<3663> セルシス　　　東Ｐ　情報・通信業
<3817> ＳＲＡＨＤ　　東Ｐ　情報・通信業
<3992> ニーズウェル　東Ｐ　情報・通信業
<4203> 住友ベ　　　　東Ｐ　化学
<5802> 住友電　　　　東Ｐ　非鉄金属
<5832> ちゅうぎんＦ　東Ｐ　銀行業
<6231> 木村工機　　　東Ｓ　機械

<6590> 芝浦　　　　　東Ｐ　電気機器
<6745> ホーチキ　　　東Ｐ　電気機器
<6758> ソニーＧ　　　東Ｐ　電気機器
<6857> アドテスト　　東Ｐ　電気機器
<6957> 芝浦電子　　　東Ｓ　電気機器
<7164> 全国保証　　　東Ｐ　その他金融業
<7181> かんぽ生命　　東Ｐ　保険業
<7224> 新明和　　　　東Ｐ　輸送用機器
<7250> 太平洋工　　　東Ｐ　輸送用機器
<7269> スズキ　　　　東Ｐ　輸送用機器

<7278> エクセディ　　東Ｐ　輸送用機器
<7419> ノジマ　　　　東Ｐ　小売業
<7483> ドウシシャ　　東Ｐ　卸売業
<7888> 三光合成　　　東Ｐ　化学
<8060> キヤノンＭＪ　東Ｐ　卸売業
<8334> 群馬銀　　　　東Ｐ　銀行業
<8425> みずほリース　東Ｐ　その他金融業
<8850> スターツ　　　東Ｐ　不動産業
<9024> 西武ＨＤ　　　東Ｐ　陸運業
<9101> 郵船　　　　　東Ｐ　海運業

<9213> セイファート　東Ｓ　サービス業
<9364> 上組　　　　　東Ｐ　倉庫運輸関連

