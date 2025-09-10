7人組クリエイティブガールグループ・Ettoneがデビュー シングル「U＋U」配信＆MV公開
7人組クリエイティブガールグループ・Ettoneが10日、レーベル「O21」より1stシングル「U＋U」をリリース。初のミュージックビデオも公開された。
【動画】Ettoneデビューシングル「U＋U」ミュージックビデオ
Ettoneは、anri、chiharu、koyuki、mirano、pia、shion、yuzukiの7人からなるグループ。「自分らしくありたい」に寄り添う新ジャンル“LOOSE POPS”を掲げ、プロデューサー・ALYSAとともに様々なクリエイティブを発信していく。
デビューシングル「U＋U」には、表題曲に加え、「サイレント・ディスコ」「Roses」の全3曲を収録。封筒仕様の完全生産限定盤と通常盤の2形態での発売となる。
表題曲は、シンガー・ソングライター・SIRUPが作詞を担当。“過去の自分”と“未来の自分”へ贈るメッセージソングで、メンバー自身の経験をもとに歌詞と振付を制作。ハーモニーは日本の合唱曲から着想を得ており、振付にはメンバーのmiranoも参加している。
ミュージックビデオは、等身大の姿を切り取ることにこだわり、ダンスシーンやリップシーンを最小限に抑えた映像作品。身近にある幸せを感じられる日常のワンシーンに焦点を当て、初めての撮影に挑んだメンバーの緊張と初々しさも映し出されている。
Ettoneは「きっと観てくださった方の青春の思い出が美しく蘇るきっかけになるはず」とコメント。今後についても「小さな幸せに気づける作品を音楽に乗せて届け続ける」と意気込みを見せている。
