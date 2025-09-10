◇プロボクシング世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチ 統一王者 井上尚弥（大橋）＜12回戦＞WBA暫定王者 ムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）（2025年9月14日 名古屋・IGアリーナ）

世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（32＝大橋）が10日、横浜市内の所属ジムでWBA世界同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（30＝ウズベキスタン）との防衛戦に向けた練習を打ち上げた。

この日、所属ジムの大橋秀行会長（60）が報告したもので、井上は同門でサウスポーのアマ8冠・荒竹一真（22）、日本ミニマム級ユース王者・北野武郎（21）と4ラウンドのマスボクシングで調整。同会長は「大橋ボクシングジムでの最後の練習を終えました！準備万端」と報告した。

井上はこれまで23年4月アフマダリエフに唯一の黒星をつけた、元WBA＆IBF世界同級統一王者マーロン・タパレス（33＝フィリピン）と7月24日から約1カ月のスパーリングを実施。8月上旬には帝拳ジムでプロ初の出稽古も敢行。東洋太平洋フェザー級王者の中野幹士をはじめ、WBOアジア・パシフィック（AP）フェザー級王者・藤田健児、WBO―APスーパーバンタム級王者・村田昴、日本バンタム級王者の増田陸らとトータル120ラウンドの実戦練習で仕上げた。

なおこの日、NTTドコモ映像配信サービス「Lemino（レミノ）」で14日に名古屋・IGアリーナで開催されるトリプル世界戦の公式会見（12日）と前日計量（13日）が独占無料生配信されることが発表された。