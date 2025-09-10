やっぱり【ZARAの黒】がセンス抜群！ 大人にドンピシャ♡「一軍ワンピ」

ワードローブをアップデートしたいけど何買おう？ やっぱり頼れるのは、シンプルで上品な “黒アイテム” かも。特に【ZARA（ザラ）の黒】は、大人の女性にちょうどいいセンスと抜け感を両立してくれそうです。今回は、1枚で即コーデがきまる「一軍ワンピ」をご紹介。普段のお出かけから特別な日まで、自然とフィットする優れものがラインナップ。1枚あると着こなしの自信が持てる予感大なので、ぜひチェックして。

オーガンザ素材 × キャミワンピのレイヤードで軽やかな抜け感を

【ZARA】「リボン付きオーガンザワンピース」\6,590（税込）

ふわりと透けるオーガンザ素材に、華奢なリボンをあしらったアクセントが光る1枚。甘さを感じさせつつも、シックなブラックとすっきりシルエットのため、大人が品良く着こなせるのが魅力。軽やかな質感が動くたびに表情を変え、特別感のある装いを叶えてくれそう。ハンドバッグやパールネックレスを合わせたお呼ばれスタイルから、ジーンズとレイヤードしたカジュアルスタイルまで、大人の一軍ワンピとして即活躍します。

主役級の存在感！ 1点投入で華やぐフリンジキャミワンピ

【ZARA】「フリンジ加工ミディワンピース」\7,990（税込）

シンプルなキャミワンピはすでに持っているという女性は、ひとクセ効いたデザインにトライしてみて。胸下からのふんわりとしたシルエットで優雅な女性らしさを演出しつつ、エッジの効いたフリンジがモードなエッセンスを与えてくれます。1枚でヘルシーに着こなすのはもちろん、手持ちのTシャツやシアートップスとのレイヤードも楽しめる優れもの。ヒールやミニマルなアクセサリーと合わせれば、洗練された都会的な装いが完成します。

上品さと可愛らしさを兼備したニットロングワンピ

【ZARA】「POINTELLEステッチ入りニットロングワンピース、フリル」\8,590（税込）

1点投入で一気に秋ムードにシフトできるレイヤードワンピが登場。シンプルなニットワンピに、繊細な透かし編み柄と裾のさりげないフリルで女性らしさをプラス。上品さと可愛らしさを兼備した、大人カジュアルにぴったりの1枚です。「旬の肌見せコーデに挑戦したいけど、セクシー見えは避けたい」という大人女性にもおすすめ。落ち着いたブラックは秋コーデに取り入れやすく、ブーツやスニーカーとも好相性です。

1枚で即着映えする異素材MIXワンピ

【ZARA】「コンビ素材ベルト付きミディ丈ワンピース」\8,590（税込）

異素材を組み合わせたコンビデザインが魅力で、着るだけでセンスアップできそうなワンピ。トップスはマットな質感 × スカートは光沢感のあるサテン素材を使い洗練感を演出。大胆なVネックは首まわりのすっきり見えと、大人っぽい抜け感もプラスしてくれます。ウエストのベルトでメリハリをつけられるので、スタイルアップ効果も期待大。大人女性のデイリーからお呼ばれまで幅広く頼れそうです。

writer：小沢 鳴子