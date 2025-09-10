大橋ジムでのトレーニング終了

ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が14日に、名古屋市のIGアリーナでWBA世界同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）との団体内統一戦を行う。興行は、NTTドコモの映像配信プラットフォーム「Lemino」で独占無料生配信。戦績は32歳の井上が30勝（27KO）、30歳のアフマダリエフが14勝（11KO）1敗。決戦4日前となった10日、自身の公式Xで肉体美の写真を公開した。

井上は上半身裸の写真をアップ。バキバキに割れた腹筋や肩の筋肉が際立っている。大橋秀行会長と並んで右拳を作ってカメラに向かって微笑んだ。

自身のXで「大橋ジムでのトレーニングは終了！」と報告。「仕上がったぜい！！！」と決戦への準備万端をアピールした。ファンからは「涙が出るほどの絞り具合」「皮一枚しかない……凄すぎる」「闘気が飛んでくる！ これはもう確信」「仕上がりえぐいです！」などの声が寄せられた。

当日のチケットは既に完売で、会場のIGアリーナには約1万7000人が入る見通し。また、全国の映画館でライブビューイングも行われる予定だ。

井上は試合に向けて元WBA＆IBF世界同級統一王者マーロン・タパレス（フィリピン）を招へいし、約1か月にわたりスパーリングを行った。プロ転向後は初めてとなる出稽古を13年ぶりに敢行。今月6日に計120ラウンドのスパーリングを打ち上げ、「キャリア最大の強敵」との対戦を迎える。



（THE ANSWER編集部）