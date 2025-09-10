辻ちゃん長女・希空（のあ）、美脚のぞくカジュアル私服姿 ぬいぐるみに顔寄せるショットに「最強可愛い」「破壊力すごい」の声
【モデルプレス＝2025/09/10】タレントの杉浦太陽と辻希美の長女・希空（のあ）が10日、自身のInstagramを更新。カジュアルな私服姿で美しい脚を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】辻ちゃん長女、美脚のぞくミニ丈私服姿
希空は「エンジェルかわっ」とつづり、「リロ＆スティッチ」のエンジェルのぬいぐるみを抱きしめた写真を公開。赤いTシャツに黒のミニ丈ボトムを合わせたコーディネートで、美しい脚がのぞいている。
この投稿に、ファンからは「最強可愛い」「破壊力すごい」「スタイル抜群」「のあちゃんもエンジェルも可愛すぎ」「尊い」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆希空、カジュアル私服で美脚披露
