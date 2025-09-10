声優・田中ちえ美の2nd写真集「reveal」（10月6日（月）発売）より』先行カット第4弾＆特典画像が公開された。

『田中ちえ美写真集 reveal』セブンネット購入特典：L判ブロマイド

前作『田中ちえ美1st写真集 未確認』から2年ぶりとなる本作は、西洋と東洋の文化が混在するきらびやかな街・マカオを舞台に撮影され、大人の女性へと成長した彼女の新たな魅力が詰まった一冊に。

“素”の彼女の表情を切り取った前作での経験を経て、これまでの彼女のイメージを覆す「オトナの表情」をテーマに、自身初となるランジェリーカットにも挑戦している。

タイトルは「田中ちえ美写真集 reveal」に決定。“reveal”には、「明らかにする」「今まで隠されていたものを見せる」という意味があり、彼女がこれまで見せてこなかった大人の女性としての「美しさ」「強さ」を表現した一冊にぴったりのタイトルに。また、これまでの人生を赤裸々に語った1万字超のロングインタビューも掲載され、写真と双方で「本当の田中ちえ美を明らかにする」写真集となっている。

発売に向けて、先行カット第4弾と特典画像が一挙に解禁。限定版・特典付きの予約、イベント応募など、詳細はこちらのページ（https://seigura.com/magazine_books/159303/）をチェック。

書誌情報

発売日：2025年10月6日（月）

定価：3,850円（税込）

仕様：A4判 112ページ

撮影：桑島智輝

編集：声優グランプリ

発行：イマジカインフォス

発売：主婦の友社

＜田中ちえ美 プロフィール＞

たなか・ちえみ

10月6日生まれ。静岡県出身。ステイラック所属。代表作にアニメ『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』（天王寺璃奈）、『キャッチ！ティニピン』（ローミー）、『4人はそれぞれウソをつく』（リッカ）、『サクラクエスト』（織部凛々子）ほか。

X：@t_chiemi1006

Instgram：@chiemi._.tanaka

