餅田コシヒカリ

　元お笑いコンビ・駆け抜けて軽トラの餅田コシヒカリが、10日にインスタグラムを更新。自身の日常が収められた写真をアップし反響が集まっている。

【写真】背中にリモコンがくっつく餅田コシヒカリの日常（2枚）

　餅田は「リモコン置き場じゃないのよ　＃100キロ女子の日常　＃彼のデータフォルダ　＃すこし湿っている」とつづり、自身が写った写真をアップ。写真には餅田の後ろ姿が写っており、なぜかリモコンがピタっとくっついている。

　まさかすぎるソロショットを見たファンからは「かわいい」「ホッコリするのよ　彼氏さんが羨ましい」「ペタっとくっついてる」などの声が上がった。

■餅田コシヒカリ（もちだこしひかり）
　1994年4月18日生まれ。宮城県出身。松竹芸能所属。小野島徹とお笑いコンビ「駆け抜けて軽トラ」として活動していたが、2025年7月末をもって解散。ピアノグレードテスト6級の資格を持つ。

引用：「餅田コシヒカリ」インスタグラム（@koshihikarimochida0000）