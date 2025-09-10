餅田コシヒカリ、彼氏撮影の“100キロ女子の日常”に反響「ホッコリするのよ 彼氏さんが羨ましい」
元お笑いコンビ・駆け抜けて軽トラの餅田コシヒカリが、10日にインスタグラムを更新。自身の日常が収められた写真をアップし反響が集まっている。
【写真】背中にリモコンがくっつく餅田コシヒカリの日常（2枚）
餅田は「リモコン置き場じゃないのよ ＃100キロ女子の日常 ＃彼のデータフォルダ ＃すこし湿っている」とつづり、自身が写った写真をアップ。写真には餅田の後ろ姿が写っており、なぜかリモコンがピタっとくっついている。
まさかすぎるソロショットを見たファンからは「かわいい」「ホッコリするのよ 彼氏さんが羨ましい」「ペタっとくっついてる」などの声が上がった。
■餅田コシヒカリ（もちだこしひかり）
1994年4月18日生まれ。宮城県出身。松竹芸能所属。小野島徹とお笑いコンビ「駆け抜けて軽トラ」として活動していたが、2025年7月末をもって解散。ピアノグレードテスト6級の資格を持つ。
引用：「餅田コシヒカリ」インスタグラム（@koshihikarimochida0000）
