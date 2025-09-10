悲報！ オンラインでは完売！【ワークマン】オンオフ活躍♡「快適カーデ」

季節の変わり目の寒暖差対策には、サッと羽織れるカーディガンがあれば便利。そこでおすすめしたいのが、シンプルなデザインでオンオフ着まわしやすい【ワークマン】のカーディガン。手に取りやすい価格なのに、機能性が優秀なのも魅力です。公式オンラインでは在庫切れになっているので、店舗で見つけたらぜひゲットして。

きれいめにもカジュアルにも◎ シンプルな大人っぽカーデ

【ワークマン】「レディースソロテックス（R）使用シーンレスカーデガン」\1,500（税込）

ベーシックなクルーネックで、プライベートからオフィスまで幅広く使いやすいカーディガン。公式サイトによると「なめらかな生地で心地よい肌触り」とのこと。洗濯機で洗えるうえ、洗濯後シワになりにくいので、お手入れ楽ちんなのも嬉しいポイント。顔まわりをパッと明るく見せてくれそうなピンクやアイボリーに加えて、爽やかなライトグリーン、グレージュやブラックの上品なカラーもラインナップ。

Tシャツコーデにプラスワンで印象チェンジ

Tシャツとジーンズのラフなコーデも、ライトグリーンのカーディガンを羽織れば一気に着映え感がアップ。上品かつ好印象なコーデに。ボウタイ付きのブラウスやタートルネックTシャツなどに重ねて、さまざまな着こなしを楽しんで。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

