　女優の川口春奈（30）が10日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。SNS投稿への複雑な心境をつづった。

　鏡越しの自撮り写真とともに「思い通りにいかないことも　まったく予想していなかった結末も　たくさんの理不尽も　かと思えば　稀に訪れるご褒美や神様からのギフトや　美しい景色や感情　人のあたたかみや冷たさや　無機質で淡泊で　孤独に溢れる気持ちも　逆に愛でしかない瞬間も　全部まるごと受け止めて　前に進むしかない　まるごと受け止めるのには荷物がデカすぎて味がしすぎるけど　ゆっくりと私らしく。いけるよ、いくよー私は。」と思いをしたためた。

　続く投稿では「とてつもない影響力を及ぼす職業だということは理解しつつも　すべてを説明しないと誤解され勝手にどうだと言われると　なんにも発信する気が失せる　シミがあろうがなかろうが　はたまたこれがメイクかもしれないし　痩せても太ってもなんかしても　いろいろと言われて本当に大変な職業ですね　すべてを説明するなんてナンセンスだし　すべてを勝手に解釈して決めつける方もかなりナンセンス」と前の投稿での反響についてつづり、「SNSの持つ良さが最近あまりわからなくなってきて　しばらく距離を置いてきたけど　やっぱり私には向いてないなぁ」と本音を吐露した。

　「どんな仕事してても　毎日を必死に生きていたら　そりゃ色々あるでしょう　みんながんばってるから　私もがんばってるだけ　と、こうやって呟くと　またどうせ色々言われるんでしょう」と続け、「困っちゃうから　かわいいアムちゃんで浄化！明日もがんばろうね」と7月に亡くなった愛犬の写真を張り付けた。