女優の川口春奈（30）が10日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。SNS投稿への複雑な心境をつづった。

鏡越しの自撮り写真とともに「思い通りにいかないことも まったく予想していなかった結末も たくさんの理不尽も かと思えば 稀に訪れるご褒美や神様からのギフトや 美しい景色や感情 人のあたたかみや冷たさや 無機質で淡泊で 孤独に溢れる気持ちも 逆に愛でしかない瞬間も 全部まるごと受け止めて 前に進むしかない まるごと受け止めるのには荷物がデカすぎて味がしすぎるけど ゆっくりと私らしく。いけるよ、いくよー私は。」と思いをしたためた。

続く投稿では「とてつもない影響力を及ぼす職業だということは理解しつつも すべてを説明しないと誤解され勝手にどうだと言われると なんにも発信する気が失せる シミがあろうがなかろうが はたまたこれがメイクかもしれないし 痩せても太ってもなんかしても いろいろと言われて本当に大変な職業ですね すべてを説明するなんてナンセンスだし すべてを勝手に解釈して決めつける方もかなりナンセンス」と前の投稿での反響についてつづり、「SNSの持つ良さが最近あまりわからなくなってきて しばらく距離を置いてきたけど やっぱり私には向いてないなぁ」と本音を吐露した。

「どんな仕事してても 毎日を必死に生きていたら そりゃ色々あるでしょう みんながんばってるから 私もがんばってるだけ と、こうやって呟くと またどうせ色々言われるんでしょう」と続け、「困っちゃうから かわいいアムちゃんで浄化！明日もがんばろうね」と7月に亡くなった愛犬の写真を張り付けた。