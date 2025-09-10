怪異から生還し続けたら狙われなくなった高校生。“変人”と呼ばれる彼女に助けを請う／怪異部
『怪異部~M県Y市の怪現象について~』（さりい・B/KADOKAWA）第5回【全8回】
【漫画】『怪異部~M県Y市の怪現象について~』を第1回から読む
不気味な風習や奇妙な名前を持つ子どもたち、そして次々と襲い掛かる怪異…「夕闇町」は異常な因習が息づく町だった――。とある事情で「夕闇町」に転校してきた高校生・桜庭桜。初めてできた友達におとしいれられて、怪異に目をつけられた桜は、「この町のすべてを解き明かす」ことを目的に活動する「怪異部」の部長・安藤渦に助けを求めることに。そして、友達の死をきっかけに、この町の呪いを解くことを決意した桜は、渦とともに怪異の解明に乗り出すのだった――。呪われた町から脱出するため、怪異を調査×解明する青春オカルティックサスペンス『怪異部~M県Y市の怪現象について~』をお届けします！
