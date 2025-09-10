ひとりで買い物をすることが難しい高齢者などに向けた新たなサービスが9月10日から新潟市で始まりました。送迎から買い物の付き添いまでをセットで行う県内初めての取り組みを取材しました。



新潟市中央区で暮らす佐藤チヨノさん（85）です。おととし、スーパーで転倒し腰を骨折してからひとりで買い物をすることが難しくなりました。



〈佐藤チヨノさん〉

「（食材などを）自分の目で見たい」





10日午前、自宅にやってきたのはボランティア団体の小林さんです。一緒にタクシーに乗り込み出発。地元のスーパーに到着しました。ボランティア団体 小林キミさん「どっちから行きますか？」チヨノさん、早速サツマイモを品定めし、より大きなものを手に取りました。食材を買い物かごに入れるのは小林さんです。10日から新潟市で始まった「スローショッピング」。様々な理由で、ひとりで買い物をすることができなかったり、不安に思ったりする高齢者に、自宅への送り迎えから買い物中の付き添いサポートを行います。それぞれ単独したサービスはこれまでもありましたが、セットで行うのは県内で初めての取り組みです。利用料は往復の相乗りタクシー代のみ。店舗までの距離が1.5キロ以内であれば1000円で利用できます。10日に利用していたのはチヨノさんを含めて3人。いずれも足腰を痛めていたり免許を返納していたりして買い物に行くことができなかったといいます。精肉コーナーにやってきたチヨノさん。お肉をじっくりと見比べます。「これが国産、こっちが国産。下が輸入だけど」選んだのは脂身の少ない国産の豚バラ肉。佐藤チヨノさん「赤身がいっぱいだといいんだけど、脂がいっぱいだとだめだ」Q）チヨノさん実際自分の目で見てどうですか？「楽しいよ、楽しい」料理が大好きなチヨノさん。自宅に友人を招いて手料理を振る舞うこともあるといいます。Q）きょうのメニューは？「バラ肉の角煮」「みなさん招待するよ」「招待するそうです」「私の部屋でよかったらどうぞ」久しぶりの買い物。サポートを受けながら楽しんでいました。ウオロク販売部 山崎亮史次長「ご利用されるお客様に大変喜んでもらってますので改めてスローショッピングの取り組みが必要だと感じている」運営する企業は買い物を通して高齢者同士が交流する場にもしていきたいといいます。スローショッピングを運営 白井紀夫代表取締役「本当は買い物したいですよ、買い物楽しいんですね。だけどいろんな事情があって買い物できていない方が結構いるので、ぜひ買い物に来てみなさんと楽しく買い物して会話をして帰っていただく、健康寿命を延ばすような取り組みにつなげていけたら」自分のペースで好きな買い物を楽しんでほしい。「スローショッピング」は、月に1回、新潟市中央区のスーパーで開催される予定で、今後は規模を拡大していきたいということです。