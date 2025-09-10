漢方薬を中心とした一般用医薬品と医療用医薬品を販売するクラシエ薬品が運営する公式通販「クラシエの漢方オンラインショップ」は、オリジナル商品「Kampoful Lifeシリーズ」から、鼻づまりや蓄膿症に効く医薬品「『クラシエ』漢方葛根湯加川芎辛夷エキス錠」（84錠／7日分）と、便秘や便秘に伴うおなかの張りに効く医薬品「ワカ末漢方便秘薬錠（漢方薬名：調胃承気湯）」（42錠／7日分）を、9月8日にオンラインショップ限定で発売した。



「ワカ末漢方便秘薬錠（漢方薬名：調胃承気湯）」

「Kampoful Lifeシリーズ」は、公式オンラインショップ限定の商品で、店頭に並ぶ商品とは異なり、パッケージから広告的な表現を排除し、持ち運び易いパウチ形状や見た目のポップさにこだわった。風邪、肥満、女性の悩み、ストレスなど、体調にあわせてストックしていても番号および色分けがされていて判別しやすい点が特徴となっている。

今回新発売する葛根湯加川芎辛夷は、鼻づまり、蓄膿症、慢性鼻炎に効果のある処方とのこと。体を温めながら血行を促進し、鼻のうっ血を取り除くことで鼻づまりなどを改善する。また、調胃承気湯は便秘や便秘に伴うおなかの張り・おならなどに効果のある処方とのこと。大腸の蠕動運動を促し、大腸に溜まった余分な熱を排便によって排出することで便秘を改善する。悩みのある人はぜひ試してみてほしい考え。

［小売価格］

「クラシエ」漢方葛根湯加川芎辛夷エキス錠：1540円

ワカ末漢方便秘薬錠（漢方薬名：調胃承気湯）：990円

（すべて税込）

［発売日］9月8日（月）

クラシエ薬品＝https://www.kracie.co.jp