アキレスは、シリーズ累計販売8400万足を突破した子どものための靴「瞬足」から、雨の日も快適な活動ができるよう、防滑性が求められるプロ向け厨房シューズを参考にした靴底を採用し、滑りに配慮した防水モデル「瞬足JJ−207」を9月中旬から本格発売する。

「瞬足」は、＜頑張る“きっかけ”と“ワクワク”を支え、夢に進む力を育む、子どものための靴＞をブランドステートメントとして掲げ、子どもの足に合わせたラスト（足型）設計、足への負担軽減など、足の機能を育てる足育（そくいく）思想に基づいた設計と子どもたちをワクワクさせるデザインにこだわり、シリーズ累計販売8400万足を突破した。





瞬足JJ−207は、接地面から4cmの耐水テストで6時間をクリアした独自の防水設計に加え、雨の日でも快適な活動ができるよう、防滑性が求められる厨房シューズを参考にしたラバー意匠構造を中足部と踵部の靴底に採用。秋雨シーズンにも軽やかにスクールライフをサポートする。特長は大きく4つ。

特長は、独自の防水設計は、接地面から4cmの耐水テストで6時間をクリアした独自の防水設計を採用した。防滑性が求められる厨房シューズを参考にしたラバー意匠構造の靴底を採用。フラットな接地面を増やし、濡れた路面での滑りに配慮している。ミッドソール上面にはソールがしなるようミゾ加工を施した「INNER FLEX SYSTEM（インナーフレックスシステム）」を採用した。現代の子どもの足（甲低、幅広傾向）に合わせた新設計のラストを採用している。

瞬足のアイデンティティである左回りのコーナリングでグリップ力を発揮する左右非対称ソールや取り外し可能で手入れがしやすいカップインソールなど、その他の機能も充実。約205g（21.0cm時／片足）と軽量とのこと。靴幅は2.5E設計。ラインアップは1タイプ3色となっている。サイズは19.0〜25.0cm（ハーフサイズあり：2.5E）。

［小売価格］5390円（税込）

［発売日］9月中旬

アキレス＝https://www.achilles.jp