アメリカ戦でフル出場した伊東。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部／現地特派）

「自分が前半の決定機を決めていれば、また違った試合になったと思う」

　０−２で敗れたアメリカ戦を振り返り、伊東純也が悔しがった。35分、ショートカウンターで鈴木唯人のラストパスに反応した伊東がボックス内でシュートを放ったが、相手GKに止められた。

　目に見える結果を残せなかった一方で、持ち前の技巧を存分に発揮するシーンもあった。

　79分、相手の左CKを南野拓実がクリア。大きく浮き上がったボールを、伊東は走りながら完璧に右足で止めて、すかさず左足で持ち出しスピードアップ。寄せてくる相手を巧みなコントロールでかわし、前線へ駆け出した南野にスルーパスを通した。
 
『アベマサッカー』の公式Xが「クリアボールに反応した伊東が吸い付くようなトラップから高速ドリブルを披露！」と題し、動画を公開。「このプレーすごかった...」「これ好き」「これぞ！！純也さん」「スタメンでこの時間でこのスピードですよ」といった声があがった。

　足の状態がまだ万全ではない32歳アタッカーは、フルタイム出場。最後までタフに戦い抜いた。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】後ろから来るボールを...伊東純也はやっぱり上手いな！

 