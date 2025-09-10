グローバル刃物メーカーの貝印は、ハロウィンシーズンに合わせて、焼いてそのままプレゼントできるマフィンカップ、ねこ型ケーキカップと袋のセット、ラッピングバッグなどの製菓用品を発売する。9月8日から貝印公式オンラインストアをはじめ、全国の専門店、百貨店、量販店など（店舗によって入荷日が前後する）で順次販売を開始した。

今回発売するアイテムは、焼いてそのままプレゼントできるマフィンカップ、ねこの形のケーキカップと袋のセットや、ジャックオーランタンをあしらったラッピングバッグなどの簡単かわいいが叶う、ハロウィンにぴったりのお菓子作りアイテムとなっている。

夏も終わりが見え始め、秋が近づいてきた。今年のハロウィンは何をしよう、と考えている人も多いのでは。貝印は今後も人々の生活を彩るアイテムを届けて、豊かな生活に寄与していく考え。



「紙製カップケーキ型ハロウィン」

「紙製カップケーキ型ハロウィン（2柄・各2枚入）」は、内側をPETラミネート加工した油が染み出しにくいマフィンカップ。ハロウィンの楽しいデザインが2柄・各2枚セットになっている。



「紙製ねこカップケーキセット」

「紙製ねこカップケーキセット（2柄・各2セット）」は、かわいいねこ型のケーキカップと、顔のデザイン入りラッピングバッグのセット。カップは油が染み出しにくい内面PETラミネート加工とのこと。ラッピングバッグは黒ねこ・ハチワレねこのデザインが各2枚セットになっている。



「ラッピングバッグ ハロウィン」

「ラッピングバッグ ハロウィン（5枚入）」は、大きなジャックオーランタンがかわいいラッピングバッグ。ビニールタイがセットになっているのですぐにラッピングができる。焼き菓子が3〜5個入るサイズ。

［小売価格］

紙製カップケーキ型ハロウィン：各385円

紙製ねこカップケーキセット：440円

ラッピングバッグ ハロウィン：330円

（すべて税込）

［発売日］9月8日（月）

貝印＝https://www.kai-group.com