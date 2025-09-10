３バックでも４バックでも…なぜ森保ジャパンの守備は崩壊したのか。アメリカ戦で浮き彫りになった戦術の綻び
日本時間９月10日の朝に行なわれた国際親善試合のアメリカ戦は、30分と64分に失点を喫した日本が０−２で敗れた。
システム３−４−２−１対３−４−２−１。日本もアメリカも、３バックは１トップ・２シャドーに、ウイングハーフはウイングハーフに、各自が１対１でマッチアップしている。俗に言う「ミラーゲーム」のかみ合わせだ。
序盤の15分は互角かあるいは若干、日本のほうが優勢だった。試合が始まった直後なので、高強度で走ってマンツーマンではめ切り、高い位置でボールを奪ってのショートカウンターが中心。日本もアメリカも、シャドーの鈴木唯人や伊東純也、プリシックやセンデハスが中盤に下りてビルドアップの出口になろうとしたが、これを自由にさせず、両チームともに左右CBが敵陣まで追走した。
このオールコート・マンツーマンのようなミラーゲームが動き始めたのは、15分過ぎだ。アメリカは両ボランチのアダムスとロルダンが、サイドに広く動き回るようになり、可変ビルドアップを試みた。
それを日本がマンツーマンで追走すると、空いた中央のスペースにシャドーのプリシックやセンデハスが動き、狭い局面に人を集めて、当てて落としてのワンタッチコンビネーションで日本のマンツーマンを剥がしていく。徐々にビルドアップから前進を成功させるようになった。
それ以前の時間帯でも、アメリカはFWバロガンが荒木隼人との１対１を活かして飛び出したり、あえて関根大輝の側に寄って身体で抑えてプリシックをフリーにするなど、マンツーマンを剥がす工夫をいくつか仕掛けている。
しかし、日本はバロガンの飛び出しを荒木が封じ、マークずらしに関しても、素早くマークを受け渡した荒木がプリシックやセンデハスを追撃に行くなど、最初の15分はうまく対処した。
ところが、そうした小局面の駆け引きではなく、アダムス、ロルダン、プリシック、センデハスの動き回りが大きくなると、徐々にマンツーマンは問題を対処し切れなくなる。大外や逆サイドまで動く選手をどこまで追うべきか。アメリカは動きながらのコンビネーションが早く、巧みなので、一瞬戸惑っている間にプリシックらがフリーになってしまう。
日本は徐々にアメリカにボールを回され、30分に先制を許すと、その後は一層、相手に主導権を握られるようになった。
今回の２試合を振り返ると、守備におけるマッチアップとミスマッチの表裏が見える。形がマッチアップしていると、守備は破綻がないように思えるが、すべてが１対１なのでボールを奪うためにはデュエルで勝つしかない。
それを外され始めると、守備全体がバラバラになるし、局面で劣勢になると、どこでボールを奪いにスプリントをかけるべきか、いわゆる「奪いどころ」が無くなって、寄せが後手に回り、ひたすら振り回されてしまう。こうなるとマッチアップ型の守備は崩壊する。30分に先制された後の日本は、ほぼその状態だった。
逆にメキシコ戦は、ミスマッチから始める守備でプレッシングに行った。この場合は初期配置で明らかに浮いた相手がいる反面、それをかみ合わせようとする動きが、プレッシングのスイッチになる。メキシコ戦で言えば、堂安律と三笘薫の縦ズレがそのスイッチだった。その瞬間がグッと全体の強度を上げるタイミングであり、味方同士で共有しやすい。メキシコ戦はそれがうまく機能していた。
一方で、このスイッチでうまく連動できなかった場合は、難なく浮いたポジションから前進を許してしまう。まさにそれが表面化したのが、今回のアメリカ戦後半の４バックだった。
日本はアメリカの３−４−２−１に対し、ミスマッチする４−４−２の守備に変更したが、かみ合わず浮いたポジションへ圧縮して寄せることができず、そのまま崩される場面が多かった。
マッチアップした守備と、ミスマッチした守備は、どちらも表裏一体の特徴がある。マッチアップの難点が出たのが前半、ミスマッチの難点が出たのが後半だ。つまり90分を通して守備戦術は厳しいものだった。
アメリカはスピードと局面のコンビネーションに長けているので、マッチアップ守備は不利だったかもしれない。かといって、４バックはあまりに不慣れで拙かった。
カタール・ワールドカップ後の親善試合でドイツなどに連勝を飾ったときの４−４−２は、もっと機能的だったので、日本はメンバーが揃えばうまく使い分けられるかもしれない。ただ、そのメンバーの何人かは負傷離脱中であり、今回の出来を見ると、実戦レベルのラージグループ形成はこれから手強い課題になりそうだ。
文●清水英斗（サッカーライター）
【画像】日本代表のアメリカ戦出場17選手＆監督の採点を一挙紹介！ 先発10人が及第点以下の厳しい評価。最高点は好守を連発した12番
システム３−４−２−１対３−４−２−１。日本もアメリカも、３バックは１トップ・２シャドーに、ウイングハーフはウイングハーフに、各自が１対１でマッチアップしている。俗に言う「ミラーゲーム」のかみ合わせだ。
序盤の15分は互角かあるいは若干、日本のほうが優勢だった。試合が始まった直後なので、高強度で走ってマンツーマンではめ切り、高い位置でボールを奪ってのショートカウンターが中心。日本もアメリカも、シャドーの鈴木唯人や伊東純也、プリシックやセンデハスが中盤に下りてビルドアップの出口になろうとしたが、これを自由にさせず、両チームともに左右CBが敵陣まで追走した。
それを日本がマンツーマンで追走すると、空いた中央のスペースにシャドーのプリシックやセンデハスが動き、狭い局面に人を集めて、当てて落としてのワンタッチコンビネーションで日本のマンツーマンを剥がしていく。徐々にビルドアップから前進を成功させるようになった。
それ以前の時間帯でも、アメリカはFWバロガンが荒木隼人との１対１を活かして飛び出したり、あえて関根大輝の側に寄って身体で抑えてプリシックをフリーにするなど、マンツーマンを剥がす工夫をいくつか仕掛けている。
しかし、日本はバロガンの飛び出しを荒木が封じ、マークずらしに関しても、素早くマークを受け渡した荒木がプリシックやセンデハスを追撃に行くなど、最初の15分はうまく対処した。
ところが、そうした小局面の駆け引きではなく、アダムス、ロルダン、プリシック、センデハスの動き回りが大きくなると、徐々にマンツーマンは問題を対処し切れなくなる。大外や逆サイドまで動く選手をどこまで追うべきか。アメリカは動きながらのコンビネーションが早く、巧みなので、一瞬戸惑っている間にプリシックらがフリーになってしまう。
日本は徐々にアメリカにボールを回され、30分に先制を許すと、その後は一層、相手に主導権を握られるようになった。
今回の２試合を振り返ると、守備におけるマッチアップとミスマッチの表裏が見える。形がマッチアップしていると、守備は破綻がないように思えるが、すべてが１対１なのでボールを奪うためにはデュエルで勝つしかない。
それを外され始めると、守備全体がバラバラになるし、局面で劣勢になると、どこでボールを奪いにスプリントをかけるべきか、いわゆる「奪いどころ」が無くなって、寄せが後手に回り、ひたすら振り回されてしまう。こうなるとマッチアップ型の守備は崩壊する。30分に先制された後の日本は、ほぼその状態だった。
逆にメキシコ戦は、ミスマッチから始める守備でプレッシングに行った。この場合は初期配置で明らかに浮いた相手がいる反面、それをかみ合わせようとする動きが、プレッシングのスイッチになる。メキシコ戦で言えば、堂安律と三笘薫の縦ズレがそのスイッチだった。その瞬間がグッと全体の強度を上げるタイミングであり、味方同士で共有しやすい。メキシコ戦はそれがうまく機能していた。
一方で、このスイッチでうまく連動できなかった場合は、難なく浮いたポジションから前進を許してしまう。まさにそれが表面化したのが、今回のアメリカ戦後半の４バックだった。
日本はアメリカの３−４−２−１に対し、ミスマッチする４−４−２の守備に変更したが、かみ合わず浮いたポジションへ圧縮して寄せることができず、そのまま崩される場面が多かった。
マッチアップした守備と、ミスマッチした守備は、どちらも表裏一体の特徴がある。マッチアップの難点が出たのが前半、ミスマッチの難点が出たのが後半だ。つまり90分を通して守備戦術は厳しいものだった。
アメリカはスピードと局面のコンビネーションに長けているので、マッチアップ守備は不利だったかもしれない。かといって、４バックはあまりに不慣れで拙かった。
カタール・ワールドカップ後の親善試合でドイツなどに連勝を飾ったときの４−４−２は、もっと機能的だったので、日本はメンバーが揃えばうまく使い分けられるかもしれない。ただ、そのメンバーの何人かは負傷離脱中であり、今回の出来を見ると、実戦レベルのラージグループ形成はこれから手強い課題になりそうだ。
文●清水英斗（サッカーライター）
【画像】日本代表のアメリカ戦出場17選手＆監督の採点を一挙紹介！ 先発10人が及第点以下の厳しい評価。最高点は好守を連発した12番