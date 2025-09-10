「泣ける」浜崎あゆみ、エイベックス松浦勝人会長との2ショットに「若返った？」「関係性が素敵すぎて」
歌手の浜崎あゆみさんは9月10日、自身のInstagramを更新。“大物”との仲良しショットを公開しました。
【写真】エイベックス会長とのツーショット
コメントでは、「松浦さん若返った？」「ayuを見つけてくれた大切な人」「泣ける」「めっちゃいい写真」「本当、お2人の関係性が素敵すぎて写真見るとなんか泣けてきます」「a-nationの中心人物の2人 って感じだね」「素敵すぎるツーショットありがとう」「ほっこりしちゃいます」「肉体美なふたり」「ayuちゃんの顔小さすぎる」「最高のショット」と、絶賛の声が多数寄せられました。
「めっちゃいい写真」浜崎さんは「And YOU」とつづり、写真を1枚載せています。エイベックス会長・松浦勝人さんとのツーショットです。2人ともカメラに向かって笑顔を見せています。互いに寄り添っていて、仲の良さもうかがえます。
自然体のツーショットも2日の投稿でも松浦会長とのツーショットを披露していた浜崎さん。この時は、2人とも撮られていることに気が付いていない自然体の姿です。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
