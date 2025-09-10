8月24〜30日の期間、「Amazon ふるさと納税」で人気を集めた「魚介類・水産加工品」の返礼品をランキング形式で紹介します。2位「千葉県いすみ市『銀鮭 切り身』」、では1位は？（サムネイル画像出典：Amazon）

地域ごとのさまざまな返礼品も魅力のふるさと納税制度。「Amazon ふるさと納税」でも、全国の多様な返礼品が取り扱われています。

本記事では、8月24〜30日の期間にサイト上で人気のあった返礼品を紹介していきます。今回ピックアップするのは、「魚介類・水産加工品」ジャンルの返礼品ランキングです。

2位：千葉県いすみ市「銀鮭 切り身」

2位は、千葉県いすみ市「銀鮭 切り身」でした。

厳選した銀鮭を原料に使用した切り身。熟練した職人が魚のコンディションに合わせて味付けを微調整していることが美味しさにつながっています。お弁当や朝ごはんにも大活躍すること間違いなしです。

1位：愛媛県愛南町「かつおのたたき (2.5kg)」

1位は愛媛県愛南町「かつおのたたき (2.5kg)」でした。

四国一のかつおの水揚げ高を誇る愛南町。新鮮なカツオを、水揚げから真空パックまで約20分で処理した逸品です。切るだけで、ぜいたくな海の幸を手軽に楽しむことができます。

